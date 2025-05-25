Дело о хищении 32,9 млн рублей при капремонте передано в нижегородский суд Происшествия

Прокуратура Нижегородской области утвердила обвинительное заключение по делу о крупном мошенничестве в сфере капитального ремонта жилых домов.

Фигурантами уголовного дела стали Сергей Золотинкин, руководитель ООО "ТрансАвтоматика", и Илья Дмитриев, возглавляющий ООО "Строительная компания "АНТ". Обоим вменяется совершение мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, в июне 2019 года Золотинкин заключил контракт с региональным НКО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов", обязавшись выполнить ремонтные работы на 30 жилых объектах в Нижнем Новгороде. Однако, как полагает следствие, изначально он не собирался выполнять взятые обязательства.

Для имитации деятельности Золотинкин подписал фиктивный договор субподряда с Дмитриевым. Несмотря на отсутствие каких-либо фактических работ, они предоставили в Фонд документы на оплату аванса.

В результате противоправных действий обвиняемые получили более 32,9 млн рублей из средств фонда.

Уголовное дело направлено в Нижегородский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде под суд пойдут страховые аферисты за хищение 11 млн рублей.