Нижегородскую компанию оштрафовали на 10 млн рублей за взятку водоканалу Происшествия

АО "Нижегородец" оштрафовали на 10 млн рублей за дачу взятки водоканалу. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

В ведомстве отметили, что была проведена проверка соблюдения антикоррупционного законодательства, которая выявила серьёзное нарушение.

Выяснилось, представитель акционерного общества "Нижегородец" передал крупную сумму денег руководителю АО "Нижегородский водоканал". Общая сумма взятки составила более 11 миллионов рублей.

Деньги были даны для того, чтобы обеспечить победу компании "Нижегородец" в конкурсных процедурах.

После проверки прокуратура возбудила административное дело по статье 19.28 Кодекса об административных правонарушениях России.

По итогам рассмотрения дела юридическое лицо признали виновным. Компании назначили штраф в 10 миллионов рублей.

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