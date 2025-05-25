Нижегородский предприниматель подделывал медосмотры водителей автобусов

В Уренском районе возбудили уголовное дело после прокурорской проверки, выявившей подделку документов для пассажирских перевозок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Нижегородской области.
Выяснилось, что индивидуальный предприниматель, обслуживающий два автобусных маршрута в округе, с августа 2019 года по ноябрь 2024 года пользовался поддельным медицинским штампом. Он заранее приобрел печать с данными сотрудника местной центральной районной больницы ГБУЗ НО "Уренская ЦРБ".
Этот штамп предприниматель использовал для фиктивного подтверждения прохождения водителями обязательного предрейсового медицинского осмотра. Подделанные отметки ставились в путевые листы, являющиеся официальными документами, которые дают право водителю выходить на маршрут.
Материалы прокурорской проверки были переданы в органы предварительного расследования. В результате возбуждено уголовное дело по статье о подделке официального документа.
Ход расследования находится под контролем районной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что прокуратура инициировала проверку из-за пожара на территории бывшего завода "Заря" в Дзержинске.
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