Нижегородский предприниматель подделывал медосмотры водителей автобусов Происшествия

В Уренском районе возбудили уголовное дело после прокурорской проверки, выявившей подделку документов для пассажирских перевозок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Нижегородской области.

Выяснилось, что индивидуальный предприниматель, обслуживающий два автобусных маршрута в округе, с августа 2019 года по ноябрь 2024 года пользовался поддельным медицинским штампом. Он заранее приобрел печать с данными сотрудника местной центральной районной больницы ГБУЗ НО "Уренская ЦРБ".

Этот штамп предприниматель использовал для фиктивного подтверждения прохождения водителями обязательного предрейсового медицинского осмотра. Подделанные отметки ставились в путевые листы, являющиеся официальными документами, которые дают право водителю выходить на маршрут.

Материалы прокурорской проверки были переданы в органы предварительного расследования. В результате возбуждено уголовное дело по статье о подделке официального документа.

Ход расследования находится под контролем районной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что прокуратура инициировала проверку из-за пожара на территории бывшего завода "Заря" в Дзержинске.