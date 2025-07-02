Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области Общество

Минцифры Нижегородской области работает над созданием карты с точками бесплатного Wi-Fi, которые уже действуют в Нижнем Новгороде и Дзержинске. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, таких точек насчитывается более тысячи. Их обслуживают операторы Дом.ру и Ростелеком (в том числе на остановках).

Глава региона отметил, что карта должна быть доступна даже при отсутствии мобильного интернета. Также, по его словам, рассматривается возможность расширения сети, чтобы бесплатный Wi-Fi появился в МФЦ и других учреждениях. Вместе с картой пользователям предоставят подробную инструкцию по подключению.

Никитин признался, что и сам сталкивается с перебоями связи. По его словам, это связано с мерами безопасности: из-за угроз со стороны беспилотников в регионе пришлось уменьшить мощность сигнала сотовых вышек. При этом, добавил он, продолжают работать и другие элементы системы защиты, а снижение сигнала — это дополнительная мера.

Регион считается уязвимым, поскольку здесь расположено множество промышленных и стратегических объектов, на которые могут быть нацелены атаки. Многие из них находятся рядом с жилыми районами. Как подчеркнул губернатор, ограничение сигнала будет сохраняться, пока существует угроза.