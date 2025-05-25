Глава "Сибура" рассказал, как завод в Кстове работает после атаки БПЛА

Предприятие "Сибур-Кстово" в Нижегородской области полностью возобновило работу после атаки беспилотника в конце января. Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил председатель правления компании Михаил Карисалов.
По его словам, инцидент следует называть не иначе как "террористической атакой", поскольку под угрозу были поставлены жизни сотен сотрудников и тысяч жителей, проживающих рядом с заводом. При этом предприятие занимается исключительно мирным производством — выпускает сырьё для синтетических материалов, используемых в медицине, ЖКХ и строительстве.
"К счастью, никто из людей не пострадал, а повреждённое оборудование удалось оперативно восстановить", — сказал Карисалов и добавил, что сейчас завод работает в полном объёме, без ограничений для потребителей, включая "Русвинил" и "Сибур-Нефтехим".
После атаки компания не стала кардинально менять систему безопасности, поскольку заранее подготовилась, изучив опыт других предприятий. По словам главы "Сибур", благодаря этому удалось быстро организовать эвакуацию, потушить возгорание и приступить к восстановлению.
"Главное — безопасность людей. Предприятие обслуживают сотни людей, и мы избежали жертв", — заключил Карисалов.
Напомним, 29 января на территорию завода рухнули обломки сбитого беспилотника. Из-за этого произошло возгорание, которое было оперативно потушено.
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