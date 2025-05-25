Жителей Ветлужского округа предупредили о полетах беспилотников Общество

Фото: страница администрации Ветлужского округа в VK

Сегодня, 19 июня, над Ветлужским округом в Нижегородской области будет работать беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в администрации района.

Беспилотник задействован в выполнении аэрофотосъёмки, которую проведёт компания ООО "Сканэнергоконтроль".

Съёмка будет вестись в дневное время — с 9:00 до 19:00. Летательный аппарат будет находиться на высоте от 350 до 450 метров и охватит территорию населённых пунктов округа.

Проект реализуется в рамках государственного контракта. Его цель — создание цифровых ортофотопланов, которые используются, в частности, для актуализации карт и градостроительного планирования.

Администрация округа передаёт обращение специалистов компании "Сканэнергоконтроль" к местным жителям. Инженеры и операторы просят с пониманием отнестись к проводимым работам и не создавать препятствий в процессе выполнения съёмки.

Ранее сообщалось, что аэрофотосъемку при помощи дронов проведут на севере Нижегородской области.