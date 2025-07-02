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Происшествия

Троих нижегородцев задержали за нападение на подростков (видео)

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Троих нижегородцев задержали за нападение на подростков (видео)

Сотрудники полиции задержали трех местных жителей, которые напали на подростков с перцовым баллончиком в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. 

Инцидент произошел 30 июня 2025 года в районе переулка Крутого, неподалеку от набережной Федоровского. Трое мужчин распылили слезоточивый газ в сторону несовершеннолетних, в результате чего троим детям в возрасте от 11 до 15 лет потребовалась медицинская помощь.

Родители пострадавших незамедлительно обратились в полицию. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личности нападавших и приступили к их поиску.

Правонарушителями оказались трое жителей Нижнего Новгорода в возрасте 28, 30 и 33 лет. Все они были задержаны и доставлены в следственные органы.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Двоим из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, третий находится под запретом на совершение определённых действий.

Ранее никто из фигурантов не привлекался к уголовной ответственности. Однако теперь им может грозить наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

Сообщалось, что полиция задержала группу подростков, обстрелявших автобус в Нижнем Новгороде. 

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Теги:
Дети Нападение Полиция
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