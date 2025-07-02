Нападение на подростков в Нижнем Новгороде закончилось уголовным делом

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело после инцидента с нападением на подростков. Об этом сообщил СУ СКР по Нижегородской области.
Ранее в СМИ появилась информация, что двое мужчин напали на несовершеннолетних, применив перцовый газ. Подросткам потребовалась медицинская помощь.
Нижегородские следователи СК завели уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса УК РФ — "Хулиганство".
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Андрею Дынькову подготовить и представить доклад о ходе расследования в центральный аппарат ведомства.
Ранее сообщалось, что полиция изъяла полуторагодовалого ребенка у неблагополучной нижегородки.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+