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Происшествия

Нападение на подростков в Нижнем Новгороде закончилось уголовным делом

03 июля 2025 09:15  [77] Происшествия
Нападение на подростков в Нижнем Новгороде закончилось уголовным делом

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело после инцидента с нападением на подростков. Об этом сообщил СУ СКР по Нижегородской области. 

Ранее в СМИ появилась информация, что двое мужчин напали на несовершеннолетних, применив перцовый газ. Подросткам потребовалась медицинская помощь. 

Нижегородские следователи СК завели уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса УК РФ — "Хулиганство".

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Андрею Дынькову подготовить и представить доклад о ходе расследования в центральный аппарат ведомства.

Ранее сообщалось, что полиция изъяла полуторагодовалого ребенка у неблагополучной нижегородки. 

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Теги:
Дети Несовершеннолетние Следственное управление
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