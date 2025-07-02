Иномарка насмерть сбила 36-летнего пешехода в Выксе Происшествия

Фото: ГАИ по Нижегородской области

36-летний пешеход погиб под колесами иномарки в Выксе. Подробности сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По данным правоохранителей, авария произошла возле дома №1Б по улице Пролетарской в 6:24 5 июля. Установлено, что 49-летний водитель Volkswagen Jetta наехал на человека, который лежал на проезжей части. Все случилось вне зоны видимости пешеходного перехода.

От полученных травм пешеход скончался на месте. По установленной информации, погибшему было 36 лет.

В ГАИ уточнили, что водитель иномарки был трезв.

Ранее сообщалось о ДТП в Вознесенском округе. Там водитель не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в деревья. Машина от удара опрокинулась. Водитель скончался.

Еще одно смертельное ДТП произошло на обходе Кстова. Там водитель "Форда" врезался в грузовик. Он получил несовместимые с жизнью травмы.