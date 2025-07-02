Автомобилист врезался в деревья и погиб в Вознесенском районе Происшествия

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Смертельное ДТП произошло в Вознесенском районе Нижегородской области днем 4 июля. Подробности сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

По данным правоохранителей, на 6 км автодороги Выкса - Вознесенское - Сатис (поворот в село Суморьево) 60-летний мужчина не справился с управлением авто и улетел в кювет. Автомобиль врезался в деревья, после чего перевернулся.

Водитель скончался до приезда скорой. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства случившегося.

Напомним, что также 4 июля ДТП с погибшим произошло на трассе М-7 в Кстовском районе. Там женщина-водитель наехала на припаркованный грузовик с полуприцепом. Она скончалась.