Почти 6 тысяч нетрезвых водителей выявили в Нижегородской области с начала года

С января по июль 2025 года в Нижегородской области сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности 5919 водителей за управление транспортом с признаками опьянения. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Из этого числа 5227 автомобилистов были пойманы в состоянии опьянения, при этом 2275 отказались проходить процедуру медицинского освидетельствования.
Кроме того, 692 водителя повторно сели за руль в нетрезвом виде, несмотря на то что ранее уже были лишены права управления.
Теперь им грозит уголовная ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Ранее выяснилось, что у 123 нетрезвых водителей в Нижегородской области конфисковали авто за пять месяцев 2025 года.
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