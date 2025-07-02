Почти 6 тысяч нетрезвых водителей выявили в Нижегородской области с начала года Происшествия

С января по июль 2025 года в Нижегородской области сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности 5919 водителей за управление транспортом с признаками опьянения. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Из этого числа 5227 автомобилистов были пойманы в состоянии опьянения, при этом 2275 отказались проходить процедуру медицинского освидетельствования.

Кроме того, 692 водителя повторно сели за руль в нетрезвом виде, несмотря на то что ранее уже были лишены права управления.

Теперь им грозит уголовная ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Ранее выяснилось, что у 123 нетрезвых водителей в Нижегородской области конфисковали авто за пять месяцев 2025 года.