Магнитные бури ударят по самочувствию нижегородцев в июле

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Активность на Солнце вновь вызывает обеспокоенность у метеочувствительных нижегородцев. Ученые зафиксировали мощную солнечную вспышку, сопровождавшуюся выбросом протуберанца впечатляющих размеров, сообщается в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Как отмечают специалисты, в последние дни Солнце выбрасывает в космос аномально крупные протуберанцы. Хотя подобные явления фиксировались и ранее, их масштаб и частота продолжают удивлять исследователей.
Эксперты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и Института солнечно-земной физики составили прогноз геомагнитной активности на июль. По их данным, первая слабая магнитная буря уже произошла 2 июля. На следующий день геомагнитное поле оставалось нестабильным.
Колебания магнитного поля возможны и в дальнейшем. Слабая буря ожидается 10 и 11 июля, а с 12 по 13 число обстановка вновь останется неспокойной. Аналогичные условия прогнозируются на 21, 22 и 23 июля. Конец месяца — 28 и 29 июля — также может принести дискомфорт тем, кто чувствителен к магнитным возмущениям.
Медики советуют метеозависимым людям внимательно следить за самочувствием, особенно в периоды геомагнитной нестабильности. В такие дни рекомендуется избегать переутомления и эмоциональных перегрузок, чтобы минимизировать возможное негативное влияние на здоровье.
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