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Происшествия

СК предупредил нижегородцев о массовых взломах аккаунтов в Telegram

06 июля 2025 15:15  [83] Происшествия
СК предупредил нижегородцев о массовых взломах аккаунтов в Telegram

Следственное управление СК России по Нижегородской области предупредило пользователей Telegram о росте числа случаев взлома аккаунтов в мессенджере.

Как отмечают в ведомстве, мошенники используют различные схемы. Пользователям могут поступать сообщения с предложением активировать якобы подаренную премиум-подписку или просьбы о помощи от "родственников", попавших в беду. Во всех случаях цель одна — заставить человека перейти по вредоносной ссылке. После этого аккаунт может оказаться под контролем злоумышленников. Вместе с доступом к профилю в руки мошенников попадают личные переписки, фотографии и документы.

Чтобы защитить свои данные, в СК рекомендуют включить двухэтапную аутентификацию. Для этого необходимо открыть раздел "Настройки", выбрать пункт "Конфиденциальность", далее — "Двухэтапная аутентификация", задать дополнительный пароль и подтвердить настройку. Пользователям "айфонов" стоит обратить внимание, что функция может называться "Облачный пароль".

Если аккаунт уже был скомпрометирован и пользователь отправил код, специалисты советуют немедленно завершить все активные сессии через настройки и включить двухэтапную защиту.

В СК подчёркивают: главное — не переходить по подозрительным ссылкам, даже если сообщение пришло от знакомого.

Ранее эксперт рассказал, как защититься от мошенников в мессенджерах. 

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Теги:
мошенники СК РФ Фейк
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