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Общество

Нижегородцев предупредили о фейковом аккаунте мэра Юрия Шалабаева

26 июня 2025 11:14  [107] Общество
Нижегородцев предупредили о фейковом аккаунте мэра Юрия Шалабаева

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Мошенники создали в сети фейковый аккаунт главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева.

В администрации города пояснили, что рассылаемые сообщения якобы от имени мэра являются фейком.

Нижегородцев призвали проявлять бдительность.

Ранее стало известно, что мошенники стали рассылать сообщения от имени председателя думы Нижнего Новгорода Евгения Чинцова. Кроме того, были замечены фейковые аккаунты в сети от имени губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и министра экологии Нижегородской области Владимира Тужилина.

Также сообщалось о фейковом видео с главой региона.

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Теги:
Фейк Юрий Шалабаев
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