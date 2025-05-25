Нижегородцев предупредили о фейковом Telegram-канале гордумы

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Злоумышленники создали фейковый канал думы Нижнего Новгорода в Telegram и постят информацию, несоответствующую действительности. Об этом сообщается в официальном канале гордумы.
По данным представителей муниципального парламента, в фейковом канале говорится о якобы акции памяти погибших в Саваслейке. Этот пост переслали администраторам различных пабликов и редакциям СМИ. Но распространяемая информация является недостоверной. Поэтому нижегородцев просят быть бдительнее и доверять только официальным источникам.
Ранее сообщалось, что мошенники создали фейковые аккаунты главы региона Глеба Никитина, министра экологии Нижегородской области Владимира Тужилина и депутата Госдумы Станкевича.
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