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Происшествия

Нижегородцев предупредили о фейковом Telegram-канале гордумы

09 июня 2025 15:07  [41] Происшествия
Нижегородцев предупредили о фейковом Telegram-канале гордумы

Фото: Александр Воложанин

Злоумышленники создали фейковый канал думы Нижнего Новгорода в Telegram и постят информацию, несоответствующую действительности. Об этом сообщается в официальном канале гордумы.

По данным представителей муниципального парламента, в фейковом канале говорится о якобы акции памяти погибших в Саваслейке. Этот пост переслали администраторам различных пабликов и редакциям СМИ. Но распространяемая информация является недостоверной. Поэтому нижегородцев просят быть бдительнее и доверять только официальным источникам.

Ранее сообщалось, что мошенники создали фейковые аккаунты главы региона Глеба Никитина, министра экологии Нижегородской области Владимира Тужилина и депутата Госдумы Станкевича.

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Теги:
Городская дума мошенники Фейк
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