Нижегородцев предупредили о фейковом Telegram-канале гордумы Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Злоумышленники создали фейковый канал думы Нижнего Новгорода в Telegram и постят информацию, несоответствующую действительности. Об этом сообщается в официальном канале гордумы.

По данным представителей муниципального парламента, в фейковом канале говорится о якобы акции памяти погибших в Саваслейке. Этот пост переслали администраторам различных пабликов и редакциям СМИ. Но распространяемая информация является недостоверной. Поэтому нижегородцев просят быть бдительнее и доверять только официальным источникам.

Ранее сообщалось, что мошенники создали фейковые аккаунты главы региона Глеба Никитина, министра экологии Нижегородской области Владимира Тужилина и депутата Госдумы Станкевича.