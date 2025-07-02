Четыре самолета сядут в нижегородском аэропорту в ближайшее время Общество

Нижегородский аэропорт обслужил пять рейсов, в том числе два международных после снятия временных ограничений 6 июля. Об этом сообщили в Росавиации.

В ближайшее время в аэропорту ожидается посадка еще четырех самолетов: из Санкт-Петербурга, Оренбурга и Еревана.

Напомним, с вечера 4 июля до утра 6-го в нижегородском аэропорту действовал план "Ковер" в целях безопасности гражданских самолетов. Утром 5 июля в региона была отражена атака БПЛА.