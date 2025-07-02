Четыре самолета сядут в нижегородском аэропорту в ближайшее время

Нижегородский аэропорт обслужил пять рейсов, в том числе два международных после снятия временных ограничений 6 июля. Об этом сообщили в Росавиации.
В ближайшее время в аэропорту ожидается посадка еще четырех самолетов: из Санкт-Петербурга, Оренбурга и Еревана.
Напомним, с вечера 4 июля до утра 6-го в нижегородском аэропорту действовал план "Ковер" в целях безопасности гражданских самолетов. Утром 5 июля в региона была отражена атака БПЛА.
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