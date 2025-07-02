Около 400 пассажиров ждут вылета в нижегородском аэропорту Общество

Фото: пресс-служба аэропорта имени Чкалова

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова постепенно возвращается к штатному режиму работы после снятия временных ограничений, введённых в целях обеспечения безопасности полётов.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, в настоящее время корректировка расписания осуществляется с учётом текущей ситуации. Экипажи наземных служб работают в усиленном режиме, обеспечивая оформление пассажиров и багажа, а также оперативное обслуживание воздушных судов.

Открыта регистрация на рейсы в Санкт-Петербург, Самару и Анталью. Регистрация на другие направления будет начинаться по мере поступления информации от авиакомпаний о времени вылета.

По состоянию на настоящий момент в пассажирском терминале находятся около 400 человек, ожидающих отправления задержанных рейсов.

Пассажирам рекомендуется перед выездом в аэропорт уточнять актуальный статус и время вылета своих рейсов на официальном сайте аэропорта, в авиакомпаниях, а также следить за объявлениями по громкой связи в терминале.

В администрации аэропорта напомнили: ранее введенные ограничения были направлены на обеспечение безопасности.

Сообщалось, что из-за плана "Ковер", который действовал с вечера 4 июля до утра 6-го, были задержаны более 10 авиарейсов.