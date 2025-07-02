Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
С 1 июля в Нижегородской области вырастет плата за коммунальные услуги
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
Схема движения изменится на площади Лядова с 19 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 июля 2025 11:00  [16] Более 10 млн рублей выделили на ремонт нижегородского наркодиспансера
06 июля 2025 10:44  [78] ННГУ внедрил ИИ для раннего выявления болезней сердца и мозга
06 июля 2025 10:29  [102] Магнитные бури ударят по самочувствию нижегородцев в июле
06 июля 2025 10:19  [122] Около 400 пассажиров ждут вылета в нижегородском аэропорту
06 июля 2025 09:48  [305] План "Ковер" отменили в нижегородском аэропорту
05 июля 2025 22:05  [2296] Умер бывший министр здравоохранения Нижегородской области Вадим Казнин
05 июля 2025 21:53  [334] МЧС объявило о восстановлении газоснабжения в нижегородской деревне
05 июля 2025 21:48  [430] Прокуратура отреагировала на массовую задержку авиарейсов в Нижнем Новгороде
05 июля 2025 17:45  [644] Макет нижегородской канатки через Оку представили в Москве
05 июля 2025 17:02  [485] Момент падения крыши с кафе на дорогу в Нижнем Новгороде попал на видео
Общество

Около 400 пассажиров ждут вылета в нижегородском аэропорту

06 июля 2025 10:19  [122] Общество
Около 400 пассажиров ждут вылета в нижегородском аэропорту

Фото: пресс-служба аэропорта имени Чкалова

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова постепенно возвращается к штатному режиму работы после снятия временных ограничений, введённых в целях обеспечения безопасности полётов.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, в настоящее время корректировка расписания осуществляется с учётом текущей ситуации. Экипажи наземных служб работают в усиленном режиме, обеспечивая оформление пассажиров и багажа, а также оперативное обслуживание воздушных судов.

Открыта регистрация на рейсы в Санкт-Петербург, Самару и Анталью. Регистрация на другие направления будет начинаться по мере поступления информации от авиакомпаний о времени вылета.

По состоянию на настоящий момент в пассажирском терминале находятся около 400 человек, ожидающих отправления задержанных рейсов.

Пассажирам рекомендуется перед выездом в аэропорт уточнять актуальный статус и время вылета своих рейсов на официальном сайте аэропорта, в авиакомпаниях, а также следить за объявлениями по громкой связи в терминале.

В администрации аэропорта напомнили: ранее введенные ограничения были направлены на обеспечение безопасности. 

Сообщалось, что из-за плана "Ковер", который действовал с вечера 4 июля до утра 6-го, были задержаны более 10 авиарейсов

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиаперевозки Аэропорт беспилотники
Поделиться:
Новости по теме
05 июля 2025 21:48  [430] Прокуратура отреагировала на массовую задержку авиарейсов в Нижнем Новгороде
05 июля 2025 12:03  [1329] Пассажирам задержанных рейсов в Нижнем Новгороде начали выдавать еду и напитки
05 июля 2025 11:46  [10491] Что губернатор Глеб Никитин сказал об атаке БПЛА в Нижегородской области
05 июля 2025 10:58  [1048] Средства ПВО отразили атаку украинского БПЛА в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
ИТ-кампус мирового уровня: как общежития Неймарка выглядят изнутри
02 июля 2025 17:58ИТ-кампус мирового уровня: как общежития "Неймарка" выглядят изнутри
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных