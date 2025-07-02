План "Ковер" отменили в нижегородском аэропорту Общество

План "Ковер", который был введен в аэропорту Нижнего Новгорода вечером 4 июля, снят. Об этом стало известно утром 6 июля.

Таким образом, снова разрешен прием и выпуск воздушных судов. Как сообщалось ранее, из-за ограничений были задержаны более 10 рейсов.

По данным Росавиации, после снятия ограничений быстрее всего должны вылететь рейсы в Санкт-Петербург ("Россия") и в Самару (Red Wings). Оба самолета Superjet ждут пассажиров в Нижнем Новгороде.

Напомним, что пассажирам задержанных рейсов выдавали еду и напитки. Транспортная прокуратура работала на месте и следила за соблюдением прав пассажиров.