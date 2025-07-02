Что губернатор Глеб Никитин сказал об атаке БПЛА в Нижегородской области

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Нижегородский губернатор Глеб Никитин прокомментировал в своем телеграм-канале новый инцидент с украинским БПЛА.
Напомним, в период с 8:00 до 9:20 5 июля в регионе была отражена атака вражеского беспилотника самолетного типа. "Птичку" ликвидировали над одним из округов.
По словам главы Нижегородской области, предварительно, обошлось без повреждений. Сейчас на месте падения обломков работают специалисты.
Сообщалось, что с вечера 4 июля аэропорт Нижнего Новгорода не принимает и не отправляет рейсы. По данным на 10:20, задержаны более десяти вылетов из столицы Приволжья.
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