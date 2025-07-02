Схема движения изменится на площади Лядова с 19 июля
С 1 июля в Нижегородской области вырастет плата за коммунальные услуги
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
05 июля 2025 11:46  [103] Что губернатор Глеб Никитин сказал об атаке БПЛА в Нижегородской области
05 июля 2025 10:58  [169] Средства ПВО отразили атаку украинского БПЛА в Нижегородской области
05 июля 2025 09:35  [169] Водитель "Форда" разбился насмерть, врезавшись в грузовик на обходе Кстова
05 июля 2025 08:20  [184] Автомобилист врезался в деревья и погиб в Вознесенском районе
05 июля 2025 07:00  [205] Экс-сотрудник транспортной полиции получил срок за взятки за ремонте катеров
04 июля 2025 18:12  [765] Крышу сорвало у кафе на улице Удмуртской в Нижнем Новгороде
04 июля 2025 17:17  [336] Нижегородка получила срок за незаконные валютные операции на 62 млн рублей
04 июля 2025 13:10  [318] Экс-главврач Сергачской ЦРБ заправлял авто жены за счет больницы
04 июля 2025 12:44  [398] Дзержинское предприятие попалось на захламлении земли строительным мусором
04 июля 2025 11:30  [501] Женщина-водитель погибла в ДТП с грузовиком на трассе М-7 в Кстове
Происшествия

Что губернатор Глеб Никитин сказал об атаке БПЛА в Нижегородской области

05 июля 2025 11:46  [103] Происшествия
Что губернатор Глеб Никитин сказал об атаке БПЛА в Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский губернатор Глеб Никитин прокомментировал в своем телеграм-канале новый инцидент с украинским БПЛА. 

Напомним, в период с 8:00 до 9:20 5 июля в регионе была отражена атака вражеского беспилотника самолетного типа. "Птичку" ликвидировали над одним из округов. 

По словам главы Нижегородской области, предварительно, обошлось без повреждений. Сейчас на месте падения обломков работают специалисты. 

Сообщалось, что с вечера 4 июля аэропорт Нижнего Новгорода не принимает и не отправляет рейсы. По данным на 10:20, задержаны более десяти вылетов из столицы Приволжья. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
беспилотники Глеб Никитин СВО
Поделиться:
Новости по теме
04 июля 2025 17:32  [409] Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
25 июня 2025 12:54  [639] Глава "Сибура" рассказал, как завод в Кстове работает после атаки БПЛА
19 июня 2025 13:57  [603] Жителей Ветлужского округа предупредили о полетах беспилотников
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
ИТ-кампус мирового уровня: как общежития Неймарка выглядят изнутри
02 июля 2025 17:58ИТ-кампус мирового уровня: как общежития "Неймарка" выглядят изнутри
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных