Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
С 1 июля в Нижегородской области вырастет плата за коммунальные услуги
Схема движения изменится на площади Лядова с 19 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
07 июля 2025 08:00  [110] Дети распылили перцовый баллончик в пункте выдачи на Автозаводе
06 июля 2025 21:45  [317] Рыбак запутался в сетях и утонул в Нижегородской области
06 июля 2025 21:35  [468] Мост рухнул вместе с пожарной машиной под Нижним Новгородом
06 июля 2025 16:38  [322] Один человек пострадал в массовом ДТП с большегрузами на Московском шоссе
06 июля 2025 15:15  [1352] СК предупредил нижегородцев о массовых взломах аккаунтов в Telegram
06 июля 2025 13:10  [524] Нижегородка потерала полмиллиона рублей, открыв фейковое видео от "подруги"
06 июля 2025 12:29  [749] Огромная пробка образовалась на Московском шоссе из-за ДТП 6 июля
06 июля 2025 10:07  [399] Иномарка насмерть сбила 36-летнего пешехода в Выксе
05 июля 2025 17:22  [601] Троих нижегородцев задержали за нападение на подростков (видео)
05 июля 2025 16:16  [530] Человек заживо сгорел в Ветлужском округе
Происшествия

Дети распылили перцовый баллончик в пункте выдачи на Автозаводе

07 июля 2025 08:00  [110] Происшествия
Дети распылили перцовый баллончик в пункте выдачи на Автозаводе

Фото: "Нижний Новгород без цензуры"/ Телеграм

В одном из пунктов выдачи заказов в Автозаводском районе Нижнего Новгорода произошёл инцидент: дети распылили перцовый баллончик прямо в помещении. Об этом сообщил телеграм-канал "Нижний Новгород без цензуры".

По информации источника, всё случилось 2 июля. После распыления в помещении стало невозможно находиться. Сотрудники жаловались на першение в горле и трудности с дыханием. Посетители, в свою очередь, не могли войти внутрь.

"Офис пришлось проветривать, было нечем дышать, першило в горле", — написал автор публикации.

Из-за произошедшего работа пункта временно оказалась нарушена.

Ранее сообщалось, что мужчины напали с перцовым баллончиком на подростков на набережной Федоровского. По данному факту завели уголовное дело. Задержаны трое местных жителей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Маркетплейс Нападение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
ИТ-кампус мирового уровня: как общежития Неймарка выглядят изнутри
02 июля 2025 17:58ИТ-кампус мирового уровня: как общежития "Неймарка" выглядят изнутри
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных