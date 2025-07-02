Дети распылили перцовый баллончик в пункте выдачи на Автозаводе Происшествия

Фото: "Нижний Новгород без цензуры"/ Телеграм

В одном из пунктов выдачи заказов в Автозаводском районе Нижнего Новгорода произошёл инцидент: дети распылили перцовый баллончик прямо в помещении. Об этом сообщил телеграм-канал "Нижний Новгород без цензуры".

По информации источника, всё случилось 2 июля. После распыления в помещении стало невозможно находиться. Сотрудники жаловались на першение в горле и трудности с дыханием. Посетители, в свою очередь, не могли войти внутрь.

"Офис пришлось проветривать, было нечем дышать, першило в горле", — написал автор публикации.

Из-за произошедшего работа пункта временно оказалась нарушена.

Ранее сообщалось, что мужчины напали с перцовым баллончиком на подростков на набережной Федоровского. По данному факту завели уголовное дело. Задержаны трое местных жителей.