Дети распылили перцовый баллончик в пункте выдачи на Автозаводе

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В одном из пунктов выдачи заказов в Автозаводском районе Нижнего Новгорода произошёл инцидент: дети распылили перцовый баллончик прямо в помещении. Об этом сообщил телеграм-канал "Нижний Новгород без цензуры".
По информации источника, всё случилось 2 июля. После распыления в помещении стало невозможно находиться. Сотрудники жаловались на першение в горле и трудности с дыханием. Посетители, в свою очередь, не могли войти внутрь.
"Офис пришлось проветривать, было нечем дышать, першило в горле", — написал автор публикации.
Из-за произошедшего работа пункта временно оказалась нарушена.
Ранее сообщалось, что мужчины напали с перцовым баллончиком на подростков на набережной Федоровского. По данному факту завели уголовное дело. Задержаны трое местных жителей.
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