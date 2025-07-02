Нижегородцев предупреждают о вспышке розового лишая в Таиланде Общество

В Таиланде зарегистрировали вспышку розового лишая. В связи с этим Роспотребнадзор выпустил рекомендации для россиян, планирующих поездку в эту страну. Об этом сообщает телеканал "360".

Специалисты напомнили туристам о важности соблюдения правил личной гигиены. Особенно важно тщательно мыть руки после посещения общественных мест, туалета и перед тем, как приступить к еде. Для питья рекомендуется использовать только бутилированную или кипячёную воду. Также стоит избегать контакта с людьми, у которых наблюдаются симптомы респираторных или кишечных инфекций.

Розовый лишай, также известный как болезнь Жибера, чаще всего поражает людей в возрасте до 35 лет. Это заболевание обычно возникает на фоне стресса, переохлаждения или аллергической реакции.

Важно отметить, что розовый лишай проходит самостоятельно в течение 6–8 недель. Тем не менее, при появлении первых симптомов заболевания, таких как появление розовых пятен на коже, рекомендуется немедленно обратиться к врачу. Своевременное обращение за медицинской помощью поможет избежать осложнений и ускорить процесс выздоровления.

Как сообщалось ранее, в России зафиксирован рост числа случаев кори, краснухи и коклюша — болезней, которые ранее удавалось сдерживать благодаря массовой вакцинации. Основной причиной возвращения этих инфекций специалисты называют отказ от прививок и необоснованные медотводы.