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Общество

Виктор Краснов: "Корь — это не просто сыпь и температура, она поражает весь организм"

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Виктор Краснов: Корь — это не просто сыпь и температура, она поражает весь организм

Фото: пресс-служба ПИМУ

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В июне у двух школьников в Советском районе Нижнего Новгорода выявили корь, что вновь привлекло внимание к проблеме распространения инфекций. Несмотря на то, что по итогам 2024 года в регионе отмечено снижение заболеваемости, в целом по России зафиксирован рост числа случаев кори, краснухи и коклюша — болезней, которые ранее удавалось сдерживать благодаря массовой вакцинации. Основной причиной возвращения этих инфекций специалисты называют отказ от прививок и необоснованные медотводы. 

О том, насколько серьезна ситуация с корью в Нижегородской области, какие риски она несет и как можно ее контролировать, корреспондент НИА "Нижний Новгород" спросила у доктора медицинских наук, заведующего кафедрой инфекционных болезней ПИМУ Виктора Краснова. 

— Как вы оцениваете текущую ситуацию с заболеваемостью корью в Нижегородской области?

— Сейчас ситуация стабилизируется, но остаётся напряжённой. С одной стороны, мы наблюдаем заметное снижение числа заболевших по сравнению с пиком 2023 года. С другой — уровень заболеваемости всё ещё выше среднестатистических показателей за предыдущие годы. Вирус продолжает циркулировать, что подтверждается локальными вспышками в отдельных районах. 

— Чем объясняется такое снижение (в 2,5 раза) числа заболевших в 2024 году?

— Основной фактор — масштабная подчищающая иммунизация. В ответ на вспышку мы провели целенаправленную вакцинацию в группах повышенного риска, включая детей, взрослых и трудовых мигрантов. Благодаря этому удалось привить больше людей чем обычно быстро и создать более широкую иммунную прослойку, которая сдержала распространение вируса. 

— Насколько высока вероятность новой вспышки?

— Говорить о полной стабилизации рано, риски новой вспышки сохраняются. Корь живет за счет непривитых граждан – на их долю приходится более 80% всех случаев, и людей, у которых снизилось количество защитных антител (то есть снизился иммунитет к вирусу кори). Они считают себя защищенными, но на деле уязвимы для вируса и контакт с больным можем привести к развитию заболевания. По нашим данным, таких людей около 21%.

— Какую роль в возвращении кори играют антивакцинаторские настроения и необоснованные медотводы?

— Ключевую роль. Из-за них растет количество непривитых детей и вовремя не ревакцинированных взрослых. Эти люди легко заражаются и могут передать вирус тем, кто ещё не привит или у кого ослаб иммунитет. Это создаёт цепочку заражений.

— Какие меры, на ваш взгляд, необходимо предпринимать для сдерживания распространения кори и повышения охвата вакцинацией?

— Важно вести просветительскую работу среди населения и врачей. Нужно вовремя проводить плановую и подчищающую вакцинацию. Также необходимо критически относиться к источникам информации и разоблачать псевдоэкспертов, распространяющих ложные сведения о прививках. К сожалению, таких "специалистов" становится всё больше, и некоторые из них даже имеют медицинское образование.

— Какие группы населения сегодня входят в зону риска по кори? Перечислите их. 

— Это однократно привитые в возрасте старше 6 лет, люди с неизвестным вакханальным статусом, работники медорганизаций. Кроме того, в зоне риска - люди, работающие в системе образования (школы, детские сады, учебные центры и т.д.), работники организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, вахтовики, а также сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации.

— Насколько вообще опасна болезнь, что ей уделяется столько внимания?  

— Корь — это не просто сыпь и температура. Это серьезное системное заболевание, которое поражает весь организм, ослабляет иммунитет и на долгие месяцы стирает иммунную память о других инфекциях. Оно может привести к инвалидности или смерти.

В России большинство заболевших выздоравливают, но в некоторых странах смертность достигает 2–15 человек на каждые 100 случаев. По данным ВОЗ, в 2023 году от кори умерло более 107 тысяч человек по всему миру — в основном непривитые или "недопривитые" (то есть получившие не полный курс вакцинации) дети младше пяти лет.

Во время заболевания могут развиться пневмония, тяжелые отиты, которые могут привести к глухоте, а также поражения глаз вплоть до слепоты.

Самое тяжелое осложнение — коревой энцефалит (поражение мозга), который может привести к смерти или тяжёлой инвалидности: параличам, эпилепсии, умственной отсталости.

Поражение головного мозга может возникнуть и спустя годы. Например, подострый склерозирующий панэнцефалит может развиться через 5–15 лет после перенесенной кори. В 100% случаев он заканчивается летальным исходом.

Заражение во время беременности может привести к выкидышу, преждевременным родам или гибели матери и ребенка.

Кроме того, корь вызывает так называемую "иммунную амнезию": организм теряет защиту от других инфекций, и ранее сформированные антитела исчезают. Это делает человека уязвимым к болезням, против которых он раньше был защищён.

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Теги:
Вакцинация Медицина и здоровье
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