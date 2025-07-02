Названы самые стрессовые дороги Нижнего Новгорода Общество

Фото: программа "Послесловие. События недели"

Исследователи кафедры психофизиологии ННГУ имени Лобачевского определили участки дорог, вызывающие наибольший стресс у водителей. Об этом рассказала заведующая кафедрой психофизиологии ННГУ Софья Полевая в программе "Послесловие. События недели" (12+).

Для анализа специалисты использовали телеметрию сердечного ритма, с помощью которой можно точно определить, в какой момент и на каком участке дороги водитель испытывал стресс. Система автоматически фиксирует изменения состояния с точностью до 10 секунд.

На протяжении трех месяцев водители автобусов и автомобилей передвигались по городу с датчиками, считывающими интервалы между ударами сердца. Одновременно записывались данные с навигаторов и видеорегистраторов, что позволило создать карту эмоционального состояния на дорогах.

"По нашим данным, самыми стрессогенными оказались зона у кремля, площадь Минина, Пролетарка, проспект Гагарина и Афонино. И это не индивидуальный опыт, а влияние дорожной инфраструктуры", — отметила Полевая.

Ранее сообщалось, что психолог рассказала нижегородцам, как пробки влияют на психику водителей.