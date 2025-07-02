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Экономика

В ВТБ рассказали о различиях в просрочках сейчас и в кризис 2008-2009 годов

07 июля 2025 12:35  [36] Экономика
В ВТБ рассказали о различиях в просрочках сейчас и в кризис 2008-2009 годов

Фото: предоставлено ВТБ

Ситуация с просроченными кредитами в портфеле ВТБ и России в целом далека от драматической и по мере снижения ключевой ставки будет выправляться, сообщил в интервью "Фонтанке" первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, в ВТБ текущая доля проблемных кредитов — 4% (и физическим, и юридическим лицам).

"Эльвира Сахипзадовна заявляла, что и ЦБ фиксирует не только по нам, но и по сектору слабый прирост таких величин, но пока они — по юридическим лицам уж точно — находятся очень далеко от значений 2008-2009 годов. Поэтому да, происходит легкое ухудшение кредитного портфеля, но не драматическое. И мы все-таки надеемся, что пик ставки пройден. Дальше будет облегчение этой процентной нагрузки через снижение ставки", - сказал топ-менеджер.

Он напомнил, что во время кризиса 2008-2009 годов, который был мировым, доля проблемных кредитов выросла до 10%.

Рецессии в России нет, а вот о "переохлаждении" экономики говорить в целом некорректно, полагает Дмитрий Пьянов.

"Мне не нравится термин "переохлаждение". Я, например, родился в Сибири, и для меня 20 — это еще нормально. Поэтому переохлаждение — это очень субъективная тема. Замедление экономики неравномерное. Некоторые себя чувствуют хорошо и при высокой ключевой ставке — например, агропромышленный комплекс", - указал представитель банка.

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Теги:
Банки ВТБ Кредиты
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