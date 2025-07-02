Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
07 июля 2025 14:16  [3] Выплату пособий детям из семей с низкими доходами предложили продлить до 18 лет
07 июля 2025 14:02  [72] Пять рейсов отменили в аэропорту Нижнего Новгорода 7 июля
07 июля 2025 13:47  [88] Помощь пациентам с орфанными заболеваниями обсудили в ЗСНО
07 июля 2025 13:33  [77] Цифровые двойники и аэротакси: подведены федеральные итоги конкурса "Вместе в цифровое будущее"
07 июля 2025 13:11  [102] "Ростелеком" берет нижегородские многоквартирные дома под контроль
07 июля 2025 12:51  [118] Первую в 2025 году пересадку сердца выполнили в Нижнем Новгороде
07 июля 2025 12:28  [299] Еще один немец планирует жить в Нижегородской области
07 июля 2025 12:09  [159] Названы самые стрессовые дороги Нижнего Новгорода
07 июля 2025 11:27  [186] Выяснилось, когда в Нижнем Новгороде снова будет ходить трамвай №11
07 июля 2025 11:12  [173] Канадская семья Фейнстра рассказала, как ей живется в Нижегородской области
Общество

Помощь пациентам с орфанными заболеваниями обсудили в ЗСНО

07 июля 2025 13:47  [88] Общество
Помощь пациентам с орфанными заболеваниями обсудили в ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Нижнем Новгороде прошло совместное заседание экспертных советов при Госдуме и Законодательном собрании региона, на котором обсудили обеспечение лекарствами пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями. Главным вопросом стала необходимость перераспределения финансовой нагрузки между регионами и федеральным центром, сообщает пресс-служба ЗСНО.

Начальник профильного отдела минздрава Наталия Очекурова отметила, что в Нижегородской области зарегистрировано 405 пациентов с редкими диагнозами, из них 176 нуждаются в постоянной терапии. Стоимость лечения одного пациента в 2025 году может достигать 140 тысяч рублей в месяц, а в рамках фонда "Круг добра" — более 1 миллиона. Особенно дорого обходится помощь взрослым пациентам: почти 1,44 млн рублей в месяц. При этом стоимость лечения постоянно растет.

Эксперты подчеркнули, что такие расходы становятся непосильными для региональных бюджетов. Заведующая отделом муковисцидоза Федерального медико-генетического центра Елена Кондратьев указала на необходимость обеспечения пациентов не только лекарствами, но и расходными материалами и специальными растворами.

Заместитель председателя комитета по социальным вопросам Заксобрания Соломон Апоян заявил, что регионы не справляются с такими затратами, и предложил передать часть полномочий по обеспечению пациентов на федеральный уровень. Его поддержал председатель Законодательного собрания Евгений Люлин.

Отдельно было отмечено, что Нижегородская область обладает успешным опытом в лечении муковисцидоза. Региональный центр с изоляционными боксами и современным оборудованием уже принимает пациентов не только из других регионов России, но и из Беларуси.

Участники заседания договорились подготовить совместную резолюцию с конкретными предложениями для включения в проект федерального закона.

"Нужно систематизировать накопленный опыт и снять огромное финансовое бремя с регионов. Договорились с экспертами Госдумы вместе подготовить конкретные предложения, чтобы потом включить их в проект федерального закона. От решения этого вопроса, без преувеличения, зависит жизнь и судьба пациентов по всей стране", – отметил председатель ЗСНО Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что специальные школы для людей с избыточным весом и ожирением появятся в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Минздрав
Поделиться:
Новости по теме
04 июля 2025 14:14  [798] Вакцину "Пентаксим" завезли в нижегородские больницы
02 июля 2025 18:18  [408] Депутаты ЗСНО оценили условия в оздоровительных лагерях региона
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
ИТ-кампус мирового уровня: как общежития Неймарка выглядят изнутри
02 июля 2025 17:58ИТ-кампус мирового уровня: как общежития "Неймарка" выглядят изнутри
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных