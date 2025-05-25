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Общество

Школы для людей с лишним весом создадут в Нижегородской области

26 июня 2025 17:19  [2] Общество
Школы для людей с лишним весом создадут в Нижегородской области

Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения Нижегородской области поручило руководителям медицинских учреждений организовать специальные школы для людей с избыточным весом и ожирением. Соответствующий приказ был подписан 16 июня 2025 года и размещен на официальном сайте ведомства.

Главная цель инициативы — расширить охват населения профилактической медицинской помощью и снизить риски развития хронических неинфекционных заболеваний. Также школы призваны способствовать формированию у пациентов устойчивых навыков здорового образа жизни.

В рамках программы нижегородцев будут информировать о причинах появления лишнего веса, возможных последствиях ожирения и способах контроля за собственным здоровьем. Особое внимание уделят обучению самоконтролю и профилактике заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ.

Занятия будут проходить в специально оборудованных кабинетах. Их оснастят напольными весами, ростомером, сантиметровой лентой, весами-анализаторами для биоимпедансного анализа, таблицами для расчета индекса массы тела, а также методическими и наглядными материалами.

Облминздрав утвердил подробную учебную программу. На первом занятии участникам расскажут о причинах набора лишнего веса и его влиянии на организм, а также об угрозах, связанных с хроническими заболеваниями. Второй урок будет посвящен методам лечения ожирения и роли физической активности.

Третье занятие сосредоточено на основах рационального питания, а четвёртое — на психологических аспектах набора веса, мотивации к похудению и изменению образа жизни.

Кроме того, слушателям школы предложат заполнить анкету с названием "Является ли ваше питание рациональным?".

В министерстве надеются, что участие в школе поможет пациентам отказаться от вредных привычек, включить в повседневную жизнь регулярную физическую активность и перейти на более здоровое питание. В конечном итоге это должно привести к улучшению качества жизни и снижению заболеваемости.

Сообщалось, что ожирением в Нижегородской области страдают почти 50 тысяч человек. 

Ранее нижегородский эндокринолог и диетолог Екатерина Иванова рассказала, что первопричиной проблем с весом чаще всего становится именно образ жизни.

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Теги:
Медицина и здоровье Минздрав
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