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Общество

Вакцину "Пентаксим" завезли в нижегородские больницы

04 июля 2025 14:14  [89] Общество
Вакцину Пентаксим завезли в нижегородские больницы

Вакцину "Пентаксим", защищающую от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции, завезли в детские поликлиники Нижнего Новгорода. Об этом сообщает главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своей телеграм-канале. 

Напомним, первая партия вакцины поступила в Нижегородскую область с опозданием и в меньшем объеме, чем было необходимо. В результате удалось привить лишь около 12 тысяч детей. На приобретение дополнительной партии в июне было выделено 30 млн рублей из регионального бюджета.

Большой спрос на "Пентаксим" наблюдается постоянно, в медицинских учреждениях приходиться формировать листы ожидания. 

"Кого нужно привить в первую очередь — поликлиники пригласят сами", - отметил Никонов.

Ранее сообщалось, что НОФ потратит 6,4 млн рублей на закупку вакцины от бешенства.

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Теги:
Вакцинация Дети Минздрав
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