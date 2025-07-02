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Общество

Выплату пособий детям из семей с низкими доходами предложили продлить до 18 лет

07 июля 2025 14:16  [2] Общество
Выплату пособий детям из семей с низкими доходами предложили продлить до 18 лет

В Государственную Думу России был внесён законопроект, направленный на продление материальной поддержки для детей из семей с низкими доходами до достижения ими 18-летнего возраста. Об этом телеканалу "360" сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, отметив важность данной инициативы.

По словам депутата, на сегодняшний день более 10 миллионов семей имеют право на получение детских выплат. Эти пособия назначаются семьям, соответствующим критериям нуждаемости, и выплачиваются до тех пор, пока ребёнок не достигнет 17 лет. Нилов подчеркнул, что предлагается повысить эту возрастную планку до 18 лет, так как именно в этом возрасте наступает совершеннолетие.

Депутат отметил, что это изменение позволит большему числу семей с детьми получать поддержку в случае необходимости. Он также подчеркнул важность уточнения возрастных критериев для того, чтобы облегчить доступ к пособиям для большего числа семей.

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Теги:
пособия Семья Социальные выплаты
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