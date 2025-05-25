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Общество

В России предложили ввести выплаты для детей, зачатых после смерти отца

28 мая 2025 13:03  [195] Общество
В России предложили ввести выплаты для детей, зачатых после смерти отца

Группа сенаторов во главе с Владимиром Якушевым предложила новый закон о страховой пенсии для детей, зачатых с помощью ЭКО после смерти отца. В интервью для телеканала "360" Якушев сообщил, что размер ежемесячной выплаты в текущем году составит 7689,83 рубля, с ежегодной индексацией.

Законопроект предусматривает новый вид социальной пенсии для детей, родившихся в течение 300 дней после смерти отца, отцовство которого установлено судом. Право на пенсию имеют дети до 18 лет или старше, если они продолжают очное обучение в вузах. Выплаты будут производиться до окончания учёбы, но не дольше чем до 23 лет.

Владимир Якушев подчеркнул, что изменения в законодательстве направлены на защиту прав детей, зачатых при жизни отца, который выразил желание иметь детей с помощью ЭКО.

В России процедура искусственного оплодотворения доступна по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Для участия в программе необходимо наличие официального диагноза бесплодия и отсутствие медицинских противопоказаний к проведению ЭКО.

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Теги:
Дети Пенсия Социальные выплаты
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