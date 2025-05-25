Самозанятым россиянкам хотят дать право на получение декретных выплат Общество

Депутаты Государственной Думы Сергей Миронов и Дмитрий Гусев предложили внести изменения в законодательство, которые позволят самозанятым женщинам в России получать оплачиваемые больничные, выплаты по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребёнком до полутора лет. С документом, внесённым в Госдуму, ознакомился телеканал "360".

По данным парламентариев, более половины индивидуальных предпринимателей в стране — женщины. Несмотря на то что самозанятые уплачивают налоги и вносят значительный вклад в экономику, они не имеют доступа к таким социальным гарантиям, как оплачиваемый больничный или поддержка в период материнства. Это ставит их в уязвимое положение, подчеркнули депутаты Госдумы.

В документе законопроекта отмечается, что среди женщин до 35 лет насчитывается 2,4 млн самозанятых. Однако в настоящее время они полностью исключены из системы социального страхования. Миронов подчеркнул несправедливость этой ситуации и призвал к её исправлению.

Законопроект предлагает включить самозанятых в список лиц, которые могут добровольно вносить взносы в систему обязательного социального страхования. Это позволит женщинам, занимающимся самостоятельной трудовой деятельностью, получать право на оплачиваемый больничный, выплаты по беременности и родам, а также выплаты по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет.