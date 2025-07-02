Подрядчик завершает отделку главной арены ледового дворца на Стрелке Спорт

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

На строительстве Ледовой арены на Стрелке в Нижнем Новгороде завершается один из ключевых этапов — основные отделочные работы на главной арене подходят к финишу. Об этом сообщили в Корпорации развития региона.

Полностью смонтированы зрительские места, установлены система бортов, медиакольцо и медиастрока. Завершается монтаж ограждений и ведётся установка звукоизоляции в технических помещениях.

Параллельно идут отделочные работы в общественных зонах и под трибунами. На внешнем контуре здания продолжается монтаж фасадных панелей, прокладка инженерных сетей, возведение внутренних перегородок. Также ведётся подготовка к установке медиафасада. Внутриплощадочные и внутренние инженерные коммуникации почти готовы, монтаж лифтов завершён. На прилегающей территории идёт благоустройство.

По словам гендиректора Корпорации развития Нижегородской области Игоря Ищенко, в чаше главной арены выполнен большой объём работ. Сейчас готовятся к монтажу медиакуба, продолжается отделка лож и общественных пространств. Также подрядчик устанавливает борта на двух тренировочных аренах.

На объекте задействовано более двух тысяч специалистов и около 60 единиц строительной техники.

Напомним, будущий Ледовый дворец вместит 12 тысяч зрителей на главной арене, а также включает две тренировочные площадки на 250 человек каждая. В комплексе предусмотрены универсальный спортивный зал и зал для акробатики. Строительство реализуется в рамках концессионного соглашения между правительством Нижегородской области и ООО "Ледовый дворец", дочерней структурой Корпорации развития региона.

Ранее были опубликованы фото фасада строящего Ледового дворца в Нижнем Новгороде.

Напомним, что в конце мая началась заливка льда на спортобъекте.