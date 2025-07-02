СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
07 июля 2025 15:15  [95] Подрядчик завершает отделку главной арены ледового дворца на Стрелке
07 июля 2025 13:10  [223] КХЛ опубликовала полный календарь игр ХК "Торпедо" в сезоне 2025/2026
06 июля 2025 09:00  [412] Опубликованы фото с Кубка России по прыжкам с трамплина в Нижнем Новгороде
05 июля 2025 14:00  [416] Дмитрий Кабайло представил на Госсовете опыт региона в развитии массового спорта
04 июля 2025 16:40  [642] ФК "Пари НН" не вернется на домашний стадион до осени
03 июля 2025 18:18  [666] Результаты стыков "Сочи" - "Пари НН" не аннулируют из-за скандала со ставками
03 июля 2025 15:25  [836] Нижегородское "Торпедо" и московское ЦСКА обменялись нападающими
03 июля 2025 12:59  [1565] Нижегородское "Торпедо" начнет новый сезон с домашней серии
02 июля 2025 17:44  [354] Семейный турнир по исконно русским видам спорта прошел в Нижнем Новгороде
01 июля 2025 13:35  [504] Уфимцы победили в Международном воздухоплавательном кубке в Нижнем Новгороде
Спорт

Подрядчик завершает отделку главной арены ледового дворца на Стрелке

07 июля 2025 15:15  [95] Спорт
Подрядчик завершает отделку главной арены ледового дворца на Стрелке

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

На строительстве Ледовой арены на Стрелке в Нижнем Новгороде завершается один из ключевых этапов — основные отделочные работы на главной арене подходят к финишу. Об этом сообщили в Корпорации развития региона.

Полностью смонтированы зрительские места, установлены система бортов, медиакольцо и медиастрока. Завершается монтаж ограждений и ведётся установка звукоизоляции в технических помещениях.

Параллельно идут отделочные работы в общественных зонах и под трибунами. На внешнем контуре здания продолжается монтаж фасадных панелей, прокладка инженерных сетей, возведение внутренних перегородок. Также ведётся подготовка к установке медиафасада. Внутриплощадочные и внутренние инженерные коммуникации почти готовы, монтаж лифтов завершён. На прилегающей территории идёт благоустройство.

По словам гендиректора Корпорации развития Нижегородской области Игоря Ищенко, в чаше главной арены выполнен большой объём работ. Сейчас готовятся к монтажу медиакуба, продолжается отделка лож и общественных пространств. Также подрядчик устанавливает борта на двух тренировочных аренах.

На объекте задействовано более двух тысяч специалистов и около 60 единиц строительной техники.

Напомним, будущий Ледовый дворец вместит 12 тысяч зрителей на главной арене, а также включает две тренировочные площадки на 250 человек каждая. В комплексе предусмотрены универсальный спортивный зал и зал для акробатики. Строительство реализуется в рамках концессионного соглашения между правительством Нижегородской области и ООО "Ледовый дворец", дочерней структурой Корпорации развития региона.

Ранее были опубликованы фото фасада строящего Ледового дворца в Нижнем Новгороде. 

Напомним, что в конце мая началась заливка льда на спортобъекте.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Строительство Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
15 мая 2025 15:39  [522] Благоустройство у Ледового дворца на Стрелке выполнено более чем на 50%
11 апреля 2025 16:23  [2085] Ледовую арену на Стрелке могут сдать в августе 2025 года
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
ИТ-кампус мирового уровня: как общежития Неймарка выглядят изнутри
02 июля 2025 17:58ИТ-кампус мирового уровня: как общежития "Неймарка" выглядят изнутри
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных