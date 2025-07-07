В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
07 июля 2025 18:58  [2] Проезд в районе улицы Совнаркомовской ограничат до 12 июля
07 июля 2025 18:35  [63] Около 380 млн рублей направят на капремонт дорог в Кстовском районе
07 июля 2025 18:07  [88] Грозы и сильный ветер накроют Нижегородскую область вечером 7 июля
07 июля 2025 17:35  [85] Коммунисты предложили сделать неприкасаемой память о Владимире Ильиче Ленине
07 июля 2025 17:29  [111] Документальный фильм выпущен к 50-летию Захара Прилепина
07 июля 2025 17:01  [132] Ростехнадзор озвучил итоги проверки фуникулера в Нижнем Новгороде
07 июля 2025 16:31  [177] Власти обсудили с нижегородцами проект КРТ на улице Бориса Панина
07 июля 2025 16:15  [197] Ozon меняет адреса доставки из-за проблем с интернетом в Нижнем Новгороде
07 июля 2025 15:54  [141] Суд отказал "Инвестсити" в оспаривании суммы ущерба за свалку в Нижнем Новгороде
07 июля 2025 14:33  [161] Почти 500 тысяч абонентов "Ростелекома" перенесли интернет-услуги на новый адрес
Общество

Около 380 млн рублей направят на капремонт дорог в Кстовском районе

07 июля 2025 18:35  [63] Общество
Около 380 млн рублей направят на капремонт дорог в Кстовском районе

Государственное казенное учреждение Нижегородской области "Главное управление автомобильных дорог" объявило закупку на выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту двух участков автомобильных дорог в Кстовском муниципальном округе. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Работы затронут отрезок трассы Большая Ельня – Ольгино (22 ОП РЗ 22К-0031) протяженностью 500 метров, а также участок Восточного подъезда к Нижнему Новгороду от федеральной автодороги М-7 "Волга" (22 ОП РЗ 22К-0030) длиной 1,2 км с обустройством кольцевой развязки.

На обоих участках планируется капитальный тип дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием. В зависимости от участка количество полос движения составит от двух до четырёх. Также предусмотрено устройство трёх примыканий с переходно-скоростными полосами — их точное расположение будет определено в процессе проектирования.

Проект разбит на два этапа. Первый — проектно-изыскательские работы — продлится до 30 ноября 2025 года. Второй этап, включающий непосредственно капитальный ремонт, запланирован на период с 1 декабря 2025 года по 31 октября 2026 года.

Начальная стоимость контракта составляет 379,98 млн рублей. Из них 13,3 млн рублей выделено на проектирование, а основная сумма — 366,6 млн рублей — пойдёт на строительно-монтажные работы. Финансирование распределено по годам: в 2025 году планируется освоить до 117,9 млн рублей, в 2026 году — до 262 млн рублей. Прием заявок уже завершен, их рассматривает комиссия. 

Ранее сообщалось, что между Новой Кузнечихой и Анкудиновкой в Нижнем Новгороде появится новая дорога протяжённостью 3,65 км.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ремонт дорог Ремонтные работы
Поделиться:
Новости по теме
03 июля 2025 15:13  [572] Вторую полосу старого Борского моста планируют открыть к 2026 году
03 июля 2025 11:51  [318] Ремонт моста через реку Переделка в Княгининском округе по нацпроекту завершат в ноябре
28 июня 2025 07:00  [761] Реконструкция дороги к Анкудиновке в Нижнем Новгороде выходит на второй этап
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
07 июля 2025 16:44Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных