Около 380 млн рублей направят на капремонт дорог в Кстовском районе Общество

Государственное казенное учреждение Нижегородской области "Главное управление автомобильных дорог" объявило закупку на выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту двух участков автомобильных дорог в Кстовском муниципальном округе. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Работы затронут отрезок трассы Большая Ельня – Ольгино (22 ОП РЗ 22К-0031) протяженностью 500 метров, а также участок Восточного подъезда к Нижнему Новгороду от федеральной автодороги М-7 "Волга" (22 ОП РЗ 22К-0030) длиной 1,2 км с обустройством кольцевой развязки.

На обоих участках планируется капитальный тип дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием. В зависимости от участка количество полос движения составит от двух до четырёх. Также предусмотрено устройство трёх примыканий с переходно-скоростными полосами — их точное расположение будет определено в процессе проектирования.

Проект разбит на два этапа. Первый — проектно-изыскательские работы — продлится до 30 ноября 2025 года. Второй этап, включающий непосредственно капитальный ремонт, запланирован на период с 1 декабря 2025 года по 31 октября 2026 года.

Начальная стоимость контракта составляет 379,98 млн рублей. Из них 13,3 млн рублей выделено на проектирование, а основная сумма — 366,6 млн рублей — пойдёт на строительно-монтажные работы. Финансирование распределено по годам: в 2025 году планируется освоить до 117,9 млн рублей, в 2026 году — до 262 млн рублей. Прием заявок уже завершен, их рассматривает комиссия.

Ранее сообщалось, что между Новой Кузнечихой и Анкудиновкой в Нижнем Новгороде появится новая дорога протяжённостью 3,65 км.