Ремонт моста через реку Переделка в Княгининском округе по нацпроекту завершат в ноябре Общество

Фото: ГУАД Нижегородской области

Ход ремонта мостового сооружения через реку Переделка на дороге Работки - Порецкое в Княгининском муниципальном округе проверили комиссия Главного управления автодорог Нижегородской области и представители общественных организаций. Госконтракт по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» был заключен в мае.

«В связи с возросшей интенсивностью потока грузовых автомобилей по межмуниципальной трассе Работки - Порецкое, соединяющей в том числе региональные дороги и построенную магистраль М-12, основные несущие конструкции моста получили необратимые деформации. По результатам обследования моста специалисты приняли решение о введении ограничения грузоподъемности для транспорта до 10 тонн и начале восстановительных работ на объекте», - сказал директор ГКУ НО «ГУАД» Леонид Самухин.

По данным представителя подрядной организации Фаниса Хазипова, на сейчас производится демонтаж барьерного и перильного ограждений, асфальтобетонного покрытия. Далее предстоят демонтаж нижних слоев покрытия, замена шести балок пролетного строения, укрепление конусов, штукатурка и покраска конструкций.

Протяженность моста - около 37 м, с учетом подходов - 77 м. Ширина проезжей части составляет 12 м. По госконтракту работы должны быть завершены в ноябре этого года. Стоимость ремонта - 42 млн рублей.

«В этом году в Нижегородской области проводится большая работа по восстановлению мостов, за качеством этой работы мы следим. Именно так должно вестись взаимодействие подрядчика и заказчика, в том числе по устранению выявленных недостатков после увеличения нагрузки на мостовые сооружения», - сказал руководитель общественной организации «Центр помощи автомобилистам» Сергей Кузин.

Напомним, в 2024 году в нормативное состояние было приведено 17 мостовых сооружений (943,38 погонных метра), в 2025 году по плану - 19 (1 055,6 погонных метра).

Ремонт автомобильных дорог в Нижегородской области проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который инициирован президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Нацпроект состоит из 11 федеральных программ, которые представляют собой отчасти продолжение ранее действовавших национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда» и государственных программ Российской Федерации. Они направлены в том числе на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта.