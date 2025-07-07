Грозы и сильный ветер накроют Нижегородскую область вечером 7 июля Общество

Прогнозируемые грозы и сильный ветер заставили энергетиков перейти в режим повышенной готовности, сообщили в нижегородском правительстве.

По данным Гидрометцентра, 7 июля в отдельных районах Нижегородской области ожидаются грозы и усиление юго-западного ветра с порывами до 15 метров в секунду.

В связи с прогнозируемым ухудшением погоды энергетики "Нижновэнерго" перешли в режим повышенной готовности. Для оперативного реагирования на возможные аварийные ситуации сформированы 269 мобильных бригад.

Особое внимание уделяется обеспечению надежного электроснабжения социально значимых объектов и ключевой инфраструктуры. В случае перебоев в подаче электроэнергии предусмотрено использование 234 резервных источников питания общей мощностью около 7,6 мегаватта.

Ранее сообщалось, что жара вернется в столицу Приволжья.