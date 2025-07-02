33-градусная жара идет в Нижний Новгород Общество

Жара до +33 градусов и почти безоблачная погода ждут жителей приволжской столицы на предстоящей неделе. Таковы данные сервиса "Яндекс Погода".

В понедельник, 7 июля, воздух днем прогреется до +25 градусов. При этом ожидаются небольшая облачность и кратковременный дождь. Ветер подует юго-западный с порывами до 5 м/с. А ночь столбики термометров опустятся до +18 градусов. Осадки не прогнозируются.

Во вторник, 8 июля, синоптики обещают жару до +29 градусов. Днем будет дуть южный ветер со скоростью 5 м/с. Ночью будет +23 градуса. Ветер юго-западный, 4 м/с. В течение всего дня будет преимущественно ясная погода. Дождей в прогнозе нет.

В среду, 9 июля, воздух в Нижнем Новгороде прогреется до +30 градусов. Но это днем, а утром горожан ждет +25 градусов. В дневные часы будет дуть юго-западный ветер с порывами до 2-4 м/с. Ночью прогнозируется +22 градуса. Ветер подует с юга.

В четверг, 10 июля, в дневное время столбики термометров поднимутся до +33 градусов, хотя по ощущениям будет +36. Жара продержится до самого вечера, а ночью на улице будет +23 градуса. Небо будет ясным, без единого облачка. Порывы юго-западного ветра будут достигать 2-3 м/с.

В пятницу, 11 июля, также ожидается невыносимое пекло. Причем жарко будет с самого утра (+27 градусов). Днем разогреется до +32 градусов. Ветер подует с юго-востока со скоростью 3 м/с. Ночью по прогнозу +22 градуса и восточный ветер с порывами до 2 м/с.

Не схлынет жара и в выходные. Так, в субботу, 12 июля, синоптики прогнозируют до +30 градусов днем до +22 ночью. Аналогичная погода ждет нижегородцев и в воскресенье, 13 июля. Оба дня будет переменная облачность.

Ранее выяснилось, что в июле по самочувствию нижегородцев ударят магнитные бури.