Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
С 1 июля в Нижегородской области вырастет плата за коммунальные услуги
Схема движения изменится на площади Лядова с 19 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 июля 2025 13:53  [62] План "Ковер" снова ввели в нижегородском аэропорту
06 июля 2025 13:29  [116] 33-градусная жара идет в Нижний Новгород
06 июля 2025 13:16  [119] Четыре самолета сядут в нижегородском аэропорту в ближайшее время
06 июля 2025 11:00  [189] Более 10 млн рублей выделили на ремонт нижегородского наркодиспансера
06 июля 2025 10:44  [263] ННГУ внедрил ИИ для раннего выявления болезней сердца и мозга
06 июля 2025 10:29  [195] Магнитные бури ударят по самочувствию нижегородцев в июле
06 июля 2025 10:19  [196] Около 400 пассажиров ждут вылета в нижегородском аэропорту
06 июля 2025 09:48  [438] План "Ковер" отменили в нижегородском аэропорту
05 июля 2025 22:05  [2380] Умер бывший министр здравоохранения Нижегородской области Вадим Казнин
05 июля 2025 21:53  [368] МЧС объявило о восстановлении газоснабжения в нижегородской деревне
Общество

33-градусная жара идет в Нижний Новгород

06 июля 2025 13:29  [116] Общество
33-градусная жара идет в Нижний Новгород

Жара до +33 градусов и почти безоблачная погода ждут жителей приволжской столицы на предстоящей неделе. Таковы данные сервиса "Яндекс Погода". 

В понедельник, 7 июля, воздух днем прогреется до +25 градусов. При этом ожидаются небольшая облачность и кратковременный дождь. Ветер подует юго-западный с порывами до 5 м/с. А ночь столбики термометров опустятся до +18 градусов. Осадки не прогнозируются. 

Во вторник, 8 июля, синоптики обещают жару до +29 градусов. Днем будет дуть южный ветер со скоростью 5 м/с. Ночью будет +23 градуса. Ветер юго-западный, 4 м/с. В течение всего дня будет преимущественно ясная погода. Дождей в прогнозе нет. 

В среду, 9 июля, воздух в Нижнем Новгороде прогреется до +30 градусов. Но это днем, а утром горожан ждет +25 градусов. В дневные часы будет дуть юго-западный ветер с порывами до 2-4 м/с. Ночью прогнозируется +22 градуса. Ветер подует с юга. 

В четверг, 10 июля, в дневное время столбики термометров поднимутся до +33 градусов, хотя по ощущениям будет +36. Жара продержится до самого вечера, а ночью на улице будет +23 градуса. Небо будет ясным, без единого облачка. Порывы юго-западного ветра будут достигать 2-3 м/с. 

В пятницу, 11 июля, также ожидается невыносимое пекло. Причем жарко будет с самого утра (+27 градусов). Днем разогреется до +32 градусов. Ветер подует с юго-востока со скоростью 3 м/с. Ночью по прогнозу +22 градуса и восточный ветер с порывами до 2 м/с. 

Не схлынет жара и в выходные. Так, в субботу, 12 июля, синоптики прогнозируют до +30 градусов днем до +22 ночью. Аналогичная погода ждет нижегородцев и в воскресенье, 13 июля. Оба дня будет переменная облачность. 

Ранее выяснилось, что в июле по самочувствию нижегородцев ударят магнитные бури. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Июль Лето Погода
Поделиться:
Новости по теме
03 июля 2025 13:13  [655] Нижегородцам пообещали 30-градусную жару
01 июля 2025 09:00  [513] Тишковец прогнозирует прохладный июль в Нижегородской области
30 июня 2025 13:08  [853] Циклон "Корнелиус" идет в Нижний Новгород
30 июня 2025 09:37  [531] Похолодание и дожди ждут жителей Нижнего Новгорода в начале июля
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
ИТ-кампус мирового уровня: как общежития Неймарка выглядят изнутри
02 июля 2025 17:58ИТ-кампус мирового уровня: как общежития "Неймарка" выглядят изнутри
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных