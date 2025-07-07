Долги по ЖКХ у многодетных семей предлагают списать Общество

В России обсуждается возможность проведения «коммунальной амнистии» для малоимущих многодетных семей. С таким предложением выступил председатель партии "Справедливая Россия — За правду" и депутат Государственной думы Сергей Миронов в интервью телеканалу "360".

Инициатива направлена на поддержку многодетных семей, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. В частности, Миронов предложил списать все коммунальные долги, накопившиеся к 8 июля 2025 года. Это включает как основной долг, так и начисленные пени.

По мнению парламентария, такая мера поможет снизить финансовую нагрузку на социально уязвимые слои населения. Он отметил, что, по данным Росстата, каждая пятая семья в России относится к этой категории.

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