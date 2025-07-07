В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
08 июля 2025 14:46  [32] Нижегородцам напомнили, какие лекарства опасны в жару
08 июля 2025 14:00  [91] 12,3 млн рублей выделено на модернизацию нижегородских светофоров
08 июля 2025 13:45  [105] Долги по ЖКХ у многодетных семей предлагают списать
08 июля 2025 13:23  [122] Нижегородцев хотят штрафовать за неправильный выгул и содержание домашних животных
08 июля 2025 13:09  [108] Российские семьи поделились полумиллиардом гигабайт в сети Билайна
08 июля 2025 12:32  [176] Скважины пробурят под Левинкой для продления метро в Сормове
08 июля 2025 11:47  [442] Нижегородцам напомнили, как получить остаток средств маткапитала
08 июля 2025 11:16  [139] Нижегородцев предупредили, что мошенники всё чаще выдают себя за чиновников
08 июля 2025 11:08  [166] Макет нового здания Национального центра "Россия" представили в Москве
08 июля 2025 10:56  [144] Депутаты гордумы помогли ребятам с ОВЗ принять участие в социально-экологической акции
Общество

Долги по ЖКХ у многодетных семей предлагают списать

08 июля 2025 13:45  [105] Общество
Долги по ЖКХ у многодетных семей предлагают списать

В России обсуждается возможность проведения «коммунальной амнистии» для малоимущих многодетных семей. С таким предложением выступил председатель партии "Справедливая Россия — За правду" и депутат Государственной думы Сергей Миронов в интервью телеканалу "360".

Инициатива направлена на поддержку многодетных семей, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. В частности, Миронов предложил списать все коммунальные долги, накопившиеся к 8 июля 2025 года. Это включает как основной долг, так и начисленные пени.

По мнению парламентария, такая мера поможет снизить финансовую нагрузку на социально уязвимые слои населения. Он отметил, что, по данным Росстата, каждая пятая семья в России относится к этой категории.

Как сообщалось ранее, в Госдуму внесён законопроект, предлагающий ввести ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск для многодетных родителей продолжительностью 14 календарных дней.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Долги ЖКХ Многодетные семьи
Поделиться:
Новости по теме
13 февраля 2025 08:13  [1668] Нижегородским многодетным семьям начали выплачивать по 300 тысяч рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
07 июля 2025 16:44Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных