Три нападения на работников произошли в один день в Нижегородской области Происшествия

В течение одного дня в Нижегородской области зафиксировано три инцидента с нападениями на работников различных сфер.

По информации Государственной инспекции труда по региону, все случаи произошли 7 июля 2025 года.

Первый инцидент случился около 8:00 в Нижнем Новгороде. Неизвестный напал на 59-летнего водителя рейсового автобуса. Второй случай зафиксирован около 19:00 в Дзержинске. Жертвой нападения стал 41-летний слесарь-сантехник, работающий в управляющей компании. Его также атаковал неизвестный. Третье нападение произошло около 23:00 в Нижнем Новгороде. 20-летний сотрудник ресторана сети общественного питания получил удар по голове тупым предметом.

Во всех трёх случаях пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у них различные травмы. По каждому происшествию проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.

"Ожидаются медицинские заключения о характере полученных работниками травм. В случае, если травмы будут признаны тяжёлыми, работодатели обязаны в установленный срок направить извещение о несчастном случае на производстве", – сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес.

Ранее сообщалось, что Гострудинспекция начала проверку из-за дворника детсада, пристававшего к жителям Богородска