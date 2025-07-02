ДТП с тремя грузовиками на Московском шоссе обернулась проверкой Роструда

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Гострудинспекция в Нижегородской области начала проверку после аварии, произошедшей 6 июля 2025 года на Московском шоссе при выезде из Нижнего Новгорода.
По информации из открытых источников, в ДТП столкнулись три грузовых автомобиля и одна легковая машина. В результате пострадал водитель одного из грузовиков — его доставили в больницу.
Как сообщил главный государственный инспектор труда в регионе Илья Мошес, инспекция уже организовала взаимодействие с компетентными структурами для выяснения всех обстоятельств.
"Будет установлено, имел ли инцидент признаки несчастного случая на производстве", — подчеркнул он.
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