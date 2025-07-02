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Происшествия

ДТП с тремя грузовиками на Московском шоссе обернулась проверкой Роструда

07 июля 2025 15:30  [70] Происшествия
ДТП с тремя грузовиками на Московском шоссе обернулась проверкой Роструда

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Гострудинспекция в Нижегородской области начала проверку после аварии, произошедшей 6 июля 2025 года на Московском шоссе при выезде из Нижнего Новгорода.

По информации из открытых источников, в ДТП столкнулись три грузовых автомобиля и одна легковая машина. В результате пострадал водитель одного из грузовиков — его доставили в больницу.

Как сообщил главный государственный инспектор труда в регионе Илья Мошес, инспекция уже организовала взаимодействие с компетентными структурами для выяснения всех обстоятельств.

"Будет установлено, имел ли инцидент признаки несчастного случая на производстве", — подчеркнул он.

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Теги:
Госинспекция труда ДТП
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