ДТП с тремя грузовиками на Московском шоссе обернулась проверкой Роструда Происшествия

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Гострудинспекция в Нижегородской области начала проверку после аварии, произошедшей 6 июля 2025 года на Московском шоссе при выезде из Нижнего Новгорода.

По информации из открытых источников, в ДТП столкнулись три грузовых автомобиля и одна легковая машина. В результате пострадал водитель одного из грузовиков — его доставили в больницу.

Как сообщил главный государственный инспектор труда в регионе Илья Мошес, инспекция уже организовала взаимодействие с компетентными структурами для выяснения всех обстоятельств.

"Будет установлено, имел ли инцидент признаки несчастного случая на производстве", — подчеркнул он.