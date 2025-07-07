11 пар поженились на Кремлёвском фуникулере в День семьи, любви и верности Общество

Фото: АНО "Институт демографического развития"

На верхней станции фуникулера в Нижнем Новгороде 8 июля прошла торжественная церемония бракосочетания для 11 пар. Выездная регистрация состоялась в честь празднования Дня семьи, любви и верности.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев поздравил молодоженов с созданием семьи и пожелал им счастья и любви.

"Желаю, чтобы ваши семьи стали примером для будущих поколений нижегородцев. Каждой паре желаю обрести настоящее счастье, а наше счастье, конечно же, - в детях. Пусть вас радует детский смех, любовь сопровождает всю совместную жизнь и передается следующим поколениям", - добавил Гнеушев.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов отметил важность выбранной даты и места, пожелал парам долгой и счастливой семейной жизни.

Церемонию регистрации браков провела руководитель Главного управления ЗАГС региона Ольга Краснова. Она подчеркнула, что фуникулер — это символическое место, соединяющее прошлое и настоящее города.

"Молодожены поднимаются от площади Народного единства к памятнику Дмитрию Донскому и Ефросиньи Суздальской – покровителям супружества", - подчеркнула она.

Каждой паре вручили букеты ромашек как символ праздника, а также памятные подарки.

Ранее сообщалось, что накануне праздника замуж также вышла нижегородская гимнастка Дина Аверина.