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Спорт

Хоккеист нижегородского "Торпедо" Атанасов женился

06 июня 2025 10:00  [72] Спорт
Хоккеист нижегородского Торпедо Атанасов женился

Фото: соцсети ХК "Торпедо"

Нападающий нижегородского хоккейного клуба "Торпедо" Василий Атанасов официально вступил в брак. Об этом сообщили в социальных сетях команды.

1 августа 2024 года клуб уже делился новостью о помолвке Атанасова и его избранницы Полины. Тогда в официальных аккаунтах "Торпедо" появилось сообщение о том, что хоккеист сделал предложение своей девушке.

Теперь в интернете опубликовано совместное фото молодоженов, на котором они держат свидетельство о браке и демонстрируют обручальные кольца. В подписи к публикации говорится: "Теперь официально — МУЖ и ЖЕНА. Поздравляем Васю и Полину с днём бракосочетания. Горько!"

Василию Атанасову 22 года, он выступает за "Торпедо" под номером 16. К команде он присоединился в сезоне 2022/23, а его контракт рассчитан до 2026 года.

Ранее сообщалось, что нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" заключил контракты с игроками, ранее уже выступавшими за команду.

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Теги:
свадьба ХК "Торпедо" Хоккей
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