Более 44 млн рублей направят на борьбу с борщевиком в Нижегородской области Экономика

Фото: Александр Воложанин

Более 44 млн рублей направят на борьбу с борщевиком в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона.

В ведомстве отметили, что из областного бюджета на эти цели уже выделено свыше 18 миллионов рублей. Еще порядка 26 миллионов планируется привлечь из муниципальных и местных бюджетов.

По данным муниципалитетов, к началу 2025 года площадь, занятая борщевиком, составляет около 6,4 тысячи гектаров. Наиболее серьезное зарастание зафиксировано в городских округах Чкаловск, Бор, Семеновский, а также в Сосновском, Кстовском, Городецком, Ветлужском, Вачском, Варнавинском и Лысковском муниципальных округах.

Относительно свободными от сорняка остаются такие округа, как Большеболдинский, Бутурлинский, Володарский, Вадский, Гагинский, Краснооктябрьский, Сеченовский и Шарангский.

Работы по уничтожению борщевика на землях сельхозназначения выполняет подведомственное министерству ГБУ НО "Агротеххимцентр". В настоящее время уже обработано 700 гектаров в 19 муниципалитетах. Лидерами по объемам выполненных работ стали Семеновский и Сосновский округа (по 100 га), Чкаловск (80 га) и Кстовский округ (70 га).

Кроме того, местные органы власти планируют провести дополнительную обработку и скашивание борщевика еще на 2 тысячах гектаров в 44 муниципалитетах. Наибольшие площади обработки запланированы в Семеновском округе (более 400 га), Кстовском (более 200 га) и Чкаловске (более 140 га).

При этом участки, находящиеся в частной собственности, должны обрабатываться силами самих владельцев, пользователей или арендаторов, подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что в 2004 году было обработано 700 гектаров земель, заросших борщевиком. Всего, по данным минсельхоза, опасное растение распространилось в 34 из 51 района области.