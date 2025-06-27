Нижегородским дачникам напомнили о возможности получить ожоги от обычной зелени Общество

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

Получить ожоги можно не только от борщевика, но и от обычной зелени. Фото с так называемым "дерматитом дачника" в своем телеграм-канале опубликовал главный редактор издания "Стационар Пресс" Алексей Никонов.

По словам дерматолога Татьяны Вареновой, причиной кожной реакции может стать сок практически любой травы. Даже в пасмурную погоду он способен резко повысить чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению.

"Фототоксическая воспалительная сыпь развивается в течение суток после взаимодействия с растительными веществами и солнечными лучами", — пояснила специалист.

Наибольший риск получают те, кто косит траву, но дерматит может возникнуть и при подвязывании кустов или прополке грядок. Широко известен борщевик, но ожоги также вызывают растения с высоким содержанием фуранокумаринов — например, петрушка, сельдерей, морковь, рута душистая и даже лайм.

Чтобы избежать подобных реакций, не стоит заниматься покосом и другой активной работой с растениями в часы пиковой солнечной активности — с 11:00 до 17:00. Также важно закрывать одеждой все участки кожи.

Ранее Татьяна Варенова рассказала о так называемом "синдроме курьера" - солнечных ожогов у доставщиков, которые передвигаются по городу без должной защиты кожи от солнца.