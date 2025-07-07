СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
08 июля 2025 20:00  [70] Защитник Егор Никитин присоединился к ХК "Торпедо-Горький"
08 июля 2025 18:00  [142] ХК "Торпедо" продлил контракт с Никитой Артамоновым
08 июля 2025 17:15  [156] Юные яхтсмены из Нижнего Новгорода стали призерами Всероссийской регаты
07 июля 2025 17:16  [384] Игрок ХК "Торпедо" стал финалистом премии "Лучший хоккеист России"
07 июля 2025 16:48  [488] Нижегородская гимнастка Дина Аверина вышла замуж за фигуриста
07 июля 2025 16:44  [407] Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
07 июля 2025 15:15  [406] Подрядчик завершает отделку главной арены ледового дворца на Стрелке
07 июля 2025 13:10  [488] КХЛ опубликовала полный календарь игр ХК "Торпедо" в сезоне 2025/2026
06 июля 2025 09:00  [532] Опубликованы фото с Кубка России по прыжкам с трамплина в Нижнем Новгороде
05 июля 2025 14:00  [463] Дмитрий Кабайло представил на Госсовете опыт региона в развитии массового спорта
Спорт

Защитник Егор Никитин присоединился к ХК "Торпедо-Горький"

08 июля 2025 20:00  [70] Спорт
Защитник Егор Никитин присоединился к ХК Торпедо-Горький

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Защитник Егор Никитин подписал двусторонний контракт с нижегородским клубом "Торпедо-Горький". Соглашение рассчитано до окончания сезона 2026/2027, сообщается в социальных сетях фарм-клуба.

Никитин является воспитанником нижнекамской хоккейной школы. С 2017 года он выступал в системе петербургского «Динамо», а в сезоне 2023/24 находился в аренде в составе "Адмирала", за который провёл 35 матчей в КХЛ.

Последний сезон защитник провёл в "Динамо" Санкт-Петербург", где сыграл 68 матчей, включая 20 в рамках плей-офф. Он также выходил на лед против "Торпедо-Горький" в полуфинале плей-офф ВХЛ в этом году.

По итогам минувшего сезона хоккеист набрал 18 очков (5+13).

По условиям контракта защитник может выступать и за основную команду.

Ранее сообщалось, что нападающий Никита Артамонов подписал двухлетнее соглашение с "Торпедо".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК "Торпедо-Горький" Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
07 июля 2025 15:15  [406] Подрядчик завершает отделку главной арены ледового дворца на Стрелке
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
07 июля 2025 16:44Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных