Защитник Егор Никитин присоединился к ХК "Торпедо-Горький"

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Защитник Егор Никитин подписал двусторонний контракт с нижегородским клубом "Торпедо-Горький". Соглашение рассчитано до окончания сезона 2026/2027, сообщается в социальных сетях фарм-клуба.
Никитин является воспитанником нижнекамской хоккейной школы. С 2017 года он выступал в системе петербургского «Динамо», а в сезоне 2023/24 находился в аренде в составе "Адмирала", за который провёл 35 матчей в КХЛ.
Последний сезон защитник провёл в "Динамо" Санкт-Петербург", где сыграл 68 матчей, включая 20 в рамках плей-офф. Он также выходил на лед против "Торпедо-Горький" в полуфинале плей-офф ВХЛ в этом году.
По итогам минувшего сезона хоккеист набрал 18 очков (5+13).
По условиям контракта защитник может выступать и за основную команду.
Ранее сообщалось, что нападающий Никита Артамонов подписал двухлетнее соглашение с "Торпедо".
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