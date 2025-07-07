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Спорт

ХК "Торпедо" продлил контракт с Никитой Артамоновым

08 июля 2025 18:00  [91] Спорт
ХК Торпедо продлил контракт с Никитой Артамоновым

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" продлил соглашением с молодым нападающим Никитой Артамоновым. Об этом сообщается в социальных сетях команды.

Новое соглашение рассчитано на два сезона.

Артамонов, присоединившийся к "Торпедо" в 2022 году, является ярким участником команды и любимцем нижегородских болельщиков.

19-летний хоккеист за три сезона в КХЛ провёл 127 матчей, в которых набрал 62 очка (29+33) по системе "гол+пас".

Кроме того, в 2023 году в составе нижегородской молодежки он завоевал Кубок Харламова, а этой весной помог "Торпедо-Горький" стать Чемпионом России.

"Продление контракта с нападающим — это продолжение курса на развитие и поддержку собственных молодых игроков клуба, а также формирование сильного и конкурентоспособного коллектива на ближайшие сезоны", - отметили представители клуба.

К слову, новый контракт Артамонова является трехсторонним. Игрок сможет выступать не только за основную команду, но и за фарм-клуб и МХК "Чайка".

Напомним, Артамонов вошел в тройку финалистов премии "Лучший хоккеист России" в категории "Лучший юниор".

Ранее сообщалось, что стало известно расписание матчей "Торпедо" в сезоне 2025/2026.

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Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
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