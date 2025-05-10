Георгиевская лента
Это рекорд: нижегородцы запустили в небо шар с Георгиевской лентой
Названы звезды, которые выступят на "Столице закатов" в 2025 году
Адскую жару обещают в Нижегородской области летом
В России вводят новый порядок выявления пьяных водителей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
14 мая 2025 07:58  [1] ХК "Торпедо-Горький" разгромил "Динамо СПб" и вышел в финал ВХЛ
13 мая 2025 11:12  [313] "Пари НН" разгромил "Крылья Советов" в матче 28-го тура РПЛ
12 мая 2025 15:14  [1352] Инсайдеры назвали игроков, которые могут покинуть ХК "Торпедо"
12 мая 2025 14:15  [324] Ремонт освещения на стадионе "Нижний Новгород" обойдется в 12,1 млн рублей
11 мая 2025 16:45  [569] ХК "Торпедо-Горький" вырвал победу у "Динамо СПб" в шестом матче 1/2 финала
11 мая 2025 10:42  [465] Акция "Бессмертный полк" пройдёт перед матчем ФК "Пари НН" в Нижнем Новгороде
10 мая 2025 13:50  [2059] Хоккеистки женского "Торпедо" покинули клуб без компенсаций
10 мая 2025 08:40  [517] Антон Мухин возвращается в ФК "Пари НН" после истории с избиением в бани
08 мая 2025 11:11  [680] Мемориальные доски в честь чемпионов мира по самбо установили в Кстове
07 мая 2025 16:00  [604] Дворец спорта "Нагорный" планируют отремонтировать за 14,5 млн рублей
Спорт

ХК "Торпедо-Горький" разгромил "Динамо СПб" и вышел в финал ВХЛ

14 мая 2025 07:58  [1] Спорт
ХК Торпедо-Горький разгромил Динамо и вышел в финал ВХЛ

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо-Горький" обыграл "Динамо Санкт-Петербург" в решающем матче полуфинальной серии плей-офф Кубка чемпиона России. Игра закончилась со счетом 0:5 в пользу нижегородцев. На двоих команды совершили 127 бросков по воротам. 

"Торпедо-Горький" навязало активный темп и прессинг с первой секунды матча. И уже на четвертой минуте первого периода Артём Мисников открывает счет. Денис Орлович-Грудков воспользовался нарушением хозяев и удвоил преимущество на четырнадцатой минуте. 

Два подряд удаления нижегородцев во втором периоде не переломили ход игры. "Динамо" прибавило в атаке, но все еще уступало фарм-клубу "Торпедо" в скорости. Удача петербуржцам не улыбнулась, и Глеб Чесноков отправляет третью шайбу в ворота Ярославлева.

За 5,5 минуты до конца третьего периода "Динамо" снимает вратаря, используя все шансы, чтобы поменять счет на табло. И счет действительно меняется: Егор Виноградов забивает в пустые ворота, тем самым сводя к минимуму шансы петербуржцев на победу. Точку в матче ставит Матвей Уткин, забросивший пятую шайбу за 59 секунд до конца игры.

Вратарь команды Дмитрий Дагестанский оформил свой первый "сухарь" в плей-офф ВХЛ.

За результативные передачи очки в седьмом матче полуфинала также набрали Роман Опалев (0+2), Кирилл Кирсанов (0+1), Никита Артамонов (0+1), Даниил Омелюсик (0+1) и Владислав Кодола (0+1).

"Скажу так: сегодня игра у нас получилась. Мы смогли реализовать свои моменты, и это нас окрылило. Особенно в начале матча, когда мы повели 2:0. Дальше у нас получилось сыграть по счету. Наша команда смогла терпеливо доиграть встречу. В концовке у соперника был небольшой шанс, когда появилась возможность удаления, но спортивные боги сегодня были на нашей стороне", - подвел итоги седьмой игры полуфинала главный тренер "Торпедо-Горький" Алексей Исаков.

Нижегородцы продолжают борьбу за Кубок Чемпиона России. Последним соперником горьковчан в этом сезоне станет воскресенский "Химик". 

Финал чемпионата ВХЛ стартует 17 мая в Воскресенске. На лед "Нагорного" нижегородцы вернутся 21 и 23 мая.

Напомним, большие изменения ожидают основную команду "Торпедо" в грядущем сезоне. Новый главный тренер пока так официально и не был назначен. С несколькими игроками уже перезаключили контракты, а некоторые хоккеисты, по слухам, покинут команду.

Ранее сообщалось, что бывший гендиректор ХК "Торпедо" Александр Харламов, с которым не продлили контракт по итогам сезона, занял аналогичную должность в тольяттинской "Ладе".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
10 мая 2025 13:50  [2059] Хоккеистки женского "Торпедо" покинули клуб без компенсаций
07 мая 2025 14:20  [640] Нижегородская "Чайка" взяла бронзу чемпионата МХЛ
12 апреля 2025 07:00  [1906] "Торпедо" рассчитывает на помощь Ларионова в организации матчей с "Детройтом"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отпраздновал 80-летие Победы
10 мая 2025 17:10Фоторепортаж: как Нижний Новгород отпраздновал 80-летие Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных