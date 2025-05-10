ХК "Торпедо-Горький" разгромил "Динамо СПб" и вышел в финал ВХЛ Спорт

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо-Горький" обыграл "Динамо Санкт-Петербург" в решающем матче полуфинальной серии плей-офф Кубка чемпиона России. Игра закончилась со счетом 0:5 в пользу нижегородцев. На двоих команды совершили 127 бросков по воротам.

"Торпедо-Горький" навязало активный темп и прессинг с первой секунды матча. И уже на четвертой минуте первого периода Артём Мисников открывает счет. Денис Орлович-Грудков воспользовался нарушением хозяев и удвоил преимущество на четырнадцатой минуте.

Два подряд удаления нижегородцев во втором периоде не переломили ход игры. "Динамо" прибавило в атаке, но все еще уступало фарм-клубу "Торпедо" в скорости. Удача петербуржцам не улыбнулась, и Глеб Чесноков отправляет третью шайбу в ворота Ярославлева.

За 5,5 минуты до конца третьего периода "Динамо" снимает вратаря, используя все шансы, чтобы поменять счет на табло. И счет действительно меняется: Егор Виноградов забивает в пустые ворота, тем самым сводя к минимуму шансы петербуржцев на победу. Точку в матче ставит Матвей Уткин, забросивший пятую шайбу за 59 секунд до конца игры.

Вратарь команды Дмитрий Дагестанский оформил свой первый "сухарь" в плей-офф ВХЛ.

За результативные передачи очки в седьмом матче полуфинала также набрали Роман Опалев (0+2), Кирилл Кирсанов (0+1), Никита Артамонов (0+1), Даниил Омелюсик (0+1) и Владислав Кодола (0+1).

"Скажу так: сегодня игра у нас получилась. Мы смогли реализовать свои моменты, и это нас окрылило. Особенно в начале матча, когда мы повели 2:0. Дальше у нас получилось сыграть по счету. Наша команда смогла терпеливо доиграть встречу. В концовке у соперника был небольшой шанс, когда появилась возможность удаления, но спортивные боги сегодня были на нашей стороне", - подвел итоги седьмой игры полуфинала главный тренер "Торпедо-Горький" Алексей Исаков.

Нижегородцы продолжают борьбу за Кубок Чемпиона России. Последним соперником горьковчан в этом сезоне станет воскресенский "Химик".

Финал чемпионата ВХЛ стартует 17 мая в Воскресенске. На лед "Нагорного" нижегородцы вернутся 21 и 23 мая.

Напомним, большие изменения ожидают основную команду "Торпедо" в грядущем сезоне. Новый главный тренер пока так официально и не был назначен. С несколькими игроками уже перезаключили контракты, а некоторые хоккеисты, по слухам, покинут команду.

Ранее сообщалось, что бывший гендиректор ХК "Торпедо" Александр Харламов, с которым не продлили контракт по итогам сезона, занял аналогичную должность в тольяттинской "Ладе".