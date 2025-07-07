Гибель мужчины и ребенка на пожаре в Сергаче закончилась уголовным делом Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В селе Яново Сергачского округа Нижегородской области в результате пожара в частном жилом доме погибли два человека — 29-летний мужчина и ребёнок, которому было всего 8 лет. Трагедия произошла 8 июля.

По данным МЧС, площадь возгорания составила 40 квадратных метров. С огнём боролись 11 пожарных при помощи четырёх единиц техники. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела погибших. Ещё одна пострадавшая— женщина — была госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

В СУ СК по Нижегородской области сообщили о возбуждении уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам" (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Отмечается, что следователи не нашли на телах погибших признаков насильственной смерти. Для установления точных причин гибели назначены судебно-медицинские экспертизы. Также будет проведена пожарно-техническая экспертиза, чтобы выяснить, что стало источником возгорания.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры Нижегородской области. На место трагедии выезжала межрайонный прокурор Светлана Денисова.

Ранее сообщалось, что мужчина заживо сгорел в деревне Каменка Ветлужского округа.