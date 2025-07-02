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Новый электросамокат устроил пожар в жилом доме в Нижнем Новгороде, сообщили в региональном управлении МЧС.
По данным ведомства, инцидент произошел в Сормовском районе около 4:00 6 июля. Владелец оставил СИМ заряжаться на ночь, но что-то пошло не так. Жильцов квартиры разбудили громкие хлопки из коридора — загорелись аккумуляторные батареи.
Помощь пожарных не потребовалось. Владелец самостоятельно потушил пожар на площади 1 кв. метр. Никто не пострадал.
В МЧС сказали, что самокат загорелся из-за аварийного режима. Хотя средство передвижения прослужило всего месяц.
Нижегородцам напоминают: даже новые гаджеты требуют пристального внимания. Нельзя оставлять их заряжаться без присмотра.
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