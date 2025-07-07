Нижегородская канатная дорога временно не работает

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Нижегородская канатная дорога до города Бор временно приостановила работу днем 9 июля. Об этом сообщает автоинформатор воздушной переправы.
Причиной стали погодные условия.
О том, когда возобновится работа, пока информации нет.
Напомним, с 15 июля цена на разовую поездку на канатке вырастет до 150 рублей вместо 120 рублей.
Кроме того, одну поездку теперь можно оплатить "Ситикард".
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