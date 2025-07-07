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Общество

Нижегородская канатная дорога временно не работает

09 июля 2025 16:39  [35] Общество
Нижегородская канатная дорога временно не работает

Фото: Кира Мишина

Нижегородская канатная дорога до города Бор временно приостановила работу днем 9 июля. Об этом сообщает автоинформатор воздушной переправы. 

Причиной стали погодные условия.  

О том, когда возобновится работа, пока информации нет. 

Напомним, с 15 июля цена на разовую поездку на канатке вырастет до 150 рублей вместо 120 рублей.

Кроме того, одну поездку теперь можно оплатить "Ситикард".

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Теги:
Канатная дорога Погода
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