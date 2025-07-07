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Общество

Движение на трассе Р-177 в Нижегородской области изменили из-за ремонта моста

09 июля 2025 09:49  [114] Общество
Движение на трассе Р-177 в Нижегородской области изменили из-за ремонта моста

На участке автодороги Р-177 "Поветлужье" в Нижегородской области введены изменения в организации движения транспорта. Это связано с началом капитального ремонта моста через реку Люнда в районе населенного пункта Боковая городского округа Семеновский. Об этом сообщает ФКУ "Упрдор Москва — Нижний Новгород".

Отмечается, что мост, построенный около 60 лет назад, признан технически устаревшим. Износ его конструкций превышает 80%, а общее состояние оценено как неудовлетворительное. В настоящее время специалисты приступили к демонтажу старой переправы. В рамках капитального ремонта будет выполнено устройство новых опор, подпорных и портальных стенок. Для обеспечения пропуска воды установят металлическую гофрированную конструкцию арочного типа.

Поверх неё дорожники уложат основание из песка и щебня, а также два слоя износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также обновят систему водоотвода и установят локальные очистные сооружения.

Дополнительно предусмотрено устройство новых линий освещения, ремонт подходов к мосту и обочин, установка барьерного и перильного ограждения с повышенной удерживающей способностью, а также укрепление русла реки.

После завершения работ длина моста составит 13 метров, а ширина увеличится почти вдвое — с 9,7 до 17,2 метра. Повысится и грузоподъёмность: новая конструкция сможет выдерживать транспорт массой свыше 80 тонн и нагрузкой на ось до 20 тонн.

Завершить капитальный ремонт планируется до конца 2025 года. До этого времени движение автомобилей временно переведено на двухполосную дорогу, построенную рядом с существующим мостом. На этом участке действует ограничение скорости — не более 40 км/ч.

Ранее сообщалось, что два участка трассы Р-158 в Нижегородской области отремонтируют к декабрю 2026 года. 

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Теги:
Р-177 Ремонт дорог ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород
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