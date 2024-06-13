Изменение тарифов ЖКХ с 1 июля
Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 июня 2024 08:41  [39] Минэк протестирует в Нижегородской области беспилотную доставку грузов
28 июня 2024 08:25  [72] Высокая пожароопасность лесов установится в Нижегородской области до 2 июля
28 июня 2024 08:10  [82] Ещё три новых резидента с инвестпроектами на 8 млрд рублей войдут в состав ОЭЗ "Кулибин"
27 июня 2024 18:54  [309] Нижегородскую область отметили за помощь в восстановлении новых регионов РФ
27 июня 2024 18:17  [266] Движение на участке улицы Грузинской закроют на месяц с 1 июля
27 июня 2024 16:45  [269] Нижегородские власти разрешили передавать ОКН благотворительным организациям
27 июня 2024 15:57  [328] Одностороннее движение транспорта введут вокруг "Океаниса"
27 июня 2024 15:32  [244] Дзержинские тепловые сети реконструируют теплотрассу в микрорайоне Прибрежный
27 июня 2024 15:25  [240] Евгений Люлин: "Еще больше молодых талантливых ученых смогут получить областные гранты"
27 июня 2024 15:06  [274] Эстакаду на Московском шоссе отремонтировали по нацпроекту БКД
Общество

Минэк протестирует в Нижегородской области беспилотную доставку грузов

28 июня 2024 08:41  [39] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Минэкономразвития РФ планирует провести в Нижегородской области эксперимент по доставке грузов с помощью дронов без внешнего пилота и пункта дистанционного управления. Ведомство уже подготовило соответствующий проект постановления правительства РФ, сообщает РБК.

Начало эксперимента, который по срокам рассчитан на три года, запланировано до конца 2024-го. Испытания беспилотников с максимальной массой более 30 кг пройдут на аэродроме "Кстово-Восточный".

Согласно информации, на начальном этапе будут перевозиться макеты грузов, а позднее — реальные, массой от 100 грамм до 1500 кг: потребительские товары, медикаменты и прочие товары экстренной необходимости.

Кроме того, дроны планируется использовать для мониторинга экологических объектов, жилищно-коммунального, лесного и земельного хозяйства.

С инициативой запуска экспериментально-правового режима в Нижегородской области выступили АНО "Горький Тех" (оператор опытного района), "Беспилотные авиационные системы", "Аэромакс", "Флай дрон" и другие компании. Для разработки и обслуживания дронов на территории региона будет создан научно-производственный центр.

Директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин отметил, что что внедрение беспилотников в Нижегородской области позволит обслуживать труднодоступные местности и снизит уязвимость местных лесов от пожаров. Он сообщил, что в настоящее время идёт согласование проекта с госорганами и бизнесом.

Авторы проекта уверены, что он позволит решить проблему высоких затрат на оплату труда при запуске беспилотников, а также с нехваткой специалистов в данной отрасли.

Как сообщалось ранее, Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем появится в Нижнем Новгороде. Он будет выполнять задачи государственной научно-технологической политики в сфере беспилотных авиационных систем и развитие рынка беспилотной авиации в России.

Напомним, правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. Беспилотники будут интегрированы в единое воздушное пространство России. 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
беспилотники экономика
Поделиться:
Новости по теме
24 июня 2024 07:34  [508] Производителям беспилотников будут оказывать господдержку
03 июня 2024 18:33  [882] "Горький Тех" и "Нижегородский ЦСМ" начнут развивать беспилотные технологии
25 ноября 2023 10:25  [948] Школу по работе с беспилотниками открыли в Княгининском университете
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph