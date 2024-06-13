Минэк протестирует в Нижегородской области беспилотную доставку грузов Общество

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Минэкономразвития РФ планирует провести в Нижегородской области эксперимент по доставке грузов с помощью дронов без внешнего пилота и пункта дистанционного управления. Ведомство уже подготовило соответствующий проект постановления правительства РФ, сообщает РБК.

Начало эксперимента, который по срокам рассчитан на три года, запланировано до конца 2024-го. Испытания беспилотников с максимальной массой более 30 кг пройдут на аэродроме "Кстово-Восточный".

Согласно информации, на начальном этапе будут перевозиться макеты грузов, а позднее — реальные, массой от 100 грамм до 1500 кг: потребительские товары, медикаменты и прочие товары экстренной необходимости.

Кроме того, дроны планируется использовать для мониторинга экологических объектов, жилищно-коммунального, лесного и земельного хозяйства.

С инициативой запуска экспериментально-правового режима в Нижегородской области выступили АНО "Горький Тех" (оператор опытного района), "Беспилотные авиационные системы", "Аэромакс", "Флай дрон" и другие компании. Для разработки и обслуживания дронов на территории региона будет создан научно-производственный центр.

Директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин отметил, что что внедрение беспилотников в Нижегородской области позволит обслуживать труднодоступные местности и снизит уязвимость местных лесов от пожаров. Он сообщил, что в настоящее время идёт согласование проекта с госорганами и бизнесом.

Авторы проекта уверены, что он позволит решить проблему высоких затрат на оплату труда при запуске беспилотников, а также с нехваткой специалистов в данной отрасли.

Как сообщалось ранее, Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем появится в Нижнем Новгороде. Он будет выполнять задачи государственной научно-технологической политики в сфере беспилотных авиационных систем и развитие рынка беспилотной авиации в России.

Напомним, правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. Беспилотники будут интегрированы в единое воздушное пространство России.